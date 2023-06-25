Por ola de calor reportan incendios forestales

SALTILLO, COAH.- Un nuevo incendio inició la mañana de este sábado en el Ejido San José del Refugio, mismo que pertenece al municipio de Saltillo y se trató también de descargas eléctricas por tormentas las que originaron el siniestro forestal; al igual que los activos en el resto de Coahuila.

Por su parte, la Secretaría del Medio Ambiente había informado el pasado viernes acerca de seis incendios activos en la entidad, además de otros tres que ya habían sido liquidados; sin embargo, la cifra subió este sábado con el que se detectó en la Capital de Coahuila.

En el caso del incendio forestal en San José de los Nuncio, “Las Maravillas”, la dependencia reportó un 100 por ciento de avance en el control del incendio y 95 por ciento su liquidación; el área afectada estimada es de 236 hectáreas, con 40 por ciento de matorral, 55 por ciento de pastizal y 5 por ciento de arbolado adulto.

En cuanto al incendio forestal “Sierra la Madera” de los municipios de Cuatro Ciénegas y Ocampo, se había reportado un avance en el control del 70 por ciento y un 60 por ciento en la liquidación de este incendio, causado por descargas eléctricas; el área afectada estimada es de más de 480 hectáreas.

En Múzquiz, el incendio forestal “Picos de Davis/ Bonito, Cañón del Bote”, el reporte señala un avance del 80 por ciento en el control y un 70 por ciento en su liquidación.

Por otra parte, el incendio “Cañón de Las Hayas”, también en zona del Municipio de Múzquiz, el avance registrado en el control del incidente es de 95 por ciento y 90 por ciento en la liquidación; mientras que en “Santa Elena”, en Ocampo, se reporta un 60 por ciento de avance en el control y 50 por ciento en la liquidación, con 700 hectáreas afectadas de matorral y pastizal.

Un incendio más en “Santa Cruz”, también en Ocampo, se detectó apenas el viernes por la tarde, por lo cual se procedió a definir su manejo y asignar personal.