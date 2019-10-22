PREMIA GOBIERNO DE COAHUILA A LO MEJOR DEL DEPORTE

Saltillo, Coahuila de Zaragoza.- De manos del gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, Lucía Fernanda Muro Padilla recibió el Premio Estatal del Deporte 2019 en la Categoría Atleta Absoluto, luego de sus destacados resultados en el ámbito local, nacional e internacional.

En ceremonia que se llevó a cabo en el patio central de Palacio de Gobierno, el Mandatario Estatal, acompañado por Manolo Jiménez Salinas, Presidente Municipal de Saltillo, Alina Garza Herrera, Directora del Instituto Estatal del Deporte de Coahuila (INEDEC); Alfredo Paredes López, Alcalde de Monclova, y Gerardo Benavides Pape, presidente del Club Acereros de Monclova, entregó además el reconocimiento al Mérito Deportivo “En el Deporte, Fuerte Coahuila Es”.

Con este reconocimiento, por primera ocasión el Gobierno del Estado de Coahuila reconoce a las delegaciones estatales que obtuvieron resultados históricos o destacados en los eventos deportivos en los que participaron.

“Hoy reafirmo mi convicción de seguir trabajando de la mano con el deporte, de apoyarlos, de mejorar las instalaciones, las condiciones y los apoyos a las delegaciones y a los deportistas para que puedan seguir dando los resultados que de ellos se esperan”, indicó Miguel Riquelme.

En su mensaje, el Mandatario estatal mencionó que a nombre de las y los coahuilenses y del Gobierno de Coahuila, hoy se hace un merecido reconocimiento al entregar la máxima presea estatal del deporte.

“Hoy no es un evento más, es un reconocimiento a los grandes del deporte, a quienes con su disciplina, lealtad y compromiso han puesto en alto el nombre de Coahuila”, aseguró Riquelme Solís.

Agregó que se compromete a fortalecer las políticas públicas de tal manera que se incrementara la participación de atletas en eventos nacionales e internacionales, y por lo tanto el número de medallas y de mejores resultados.

En ese sentido, dijo que uno de los objetivos de su Administración es dejar un legado importante en cada región, con centros de alto rendimiento que permitan que niñas, niños y jóvenes continúen con su desarrollo deportivo y con los triunfos para Coahuila.

El gobernador Miguel Riquelme recordó que gracias a la gran alianza que se tiene con alcaldesas y alcaldes de los 38 municipios han iniciado trabajos de construcción de infraestructura deportiva de primer nivel, así como la remodelación y rehabilitación de la ya existente.

Asimismo, señaló que Coahuila destaca en lo deportivo, desarrollo económico, seguridad, generación de empleo, educación y otros muchos ámbitos, porque sociedad y Gobierno están juntos y cada quién hace lo que le corresponde.

“Ustedes, los deportistas, con sus triunfos nos ayudan mucho, ya que son el ejemplo de miles de jóvenes y la aspiración natural de niñas y de niños, que es lo que necesitamos hoy en nuestra entidad”, aseguró el Mandatario estatal.

De igual manera, felicitó a los padres de familia, ya que no es sencillo estar día a día pendiente de los entrenamientos de sus hijos: “Qué orgullo tener padres coahuilenses como ustedes”.

Además, reconoció al equipo Acereros de Monclova, ya que con su participación en la Final de la Liga Mexicana de Beisbol y posterior coronación se volvió a vivir ese sentido de identidad y de pertenencia entre los coahuilenses.

“El mejor reconocimiento que podemos hacer a la comunidad deportiva es seguir trabajando por el bien del deporte en nuestra entidad; esto apenas inicia”, enfatizó el Gobernador.

Por su parte, el alcalde Manolo Jiménez dio la bienvenida a todos los asistentes y mencionó que el deporte es una herramienta muy poderosa para transformar comunidades.

“Las mujeres y los hombres que están presentes este día son una inspiración para miles de niñas, niños y jóvenes coahuilenses”, aseguró.

En su intervención, Garza Herrera, Directora del INEDEC, expresó que los hoy galardonados son una pequeña muestra del gran potencial que tienen las niñas, niños y jóvenes de todas las regiones de Coahuila.

“Potencial que están desarrollando gracias a las políticas públicas de compromiso y apoyo incondicional que ha implementado el Gobierno que encabeza Miguel Riquelme Solís, y que de la mano y del esfuerzo diario del triángulo virtuoso del deporte —papás, entrenadores y atletas— se han logrado multiplicar los resultados deportivos de nuestros representantes”, indicó.

GANADORES

+ En esta ocasión, el Premio Estatal del Deporte en la Categoría Atleta Absoluto fue para Lucía Fernanda Muro Padilla, deportista que dentro de la disciplina del atletismo fue doble medallista de Oro en los pasados Juegos Para Panamericanos Lima 2019, al ganar las pruebas de 100 metros planos y de 400 metros planos.

Además fue campeona de los 100 metros planos, de los 200 metros planos y de los 400 metros planos en el Primer Abierto Mexicano de Para Atletismo 2019. Asimismo, fue campeona de los 400 metros planos en el Primer Desert Challenge Games.

El segundo lugar fue para el tirador con arco Sebastián García Flores, y el tercer lugar para el frontenista Josué Roberto López Rodríguez.

+ En la Categoría Entrenador Absoluto, el primer lugar fue para José Ernesto Torres Urgelles, entrenador de atletismo, originario de Cuba con residencia en Saltillo. Lucía Fernanda, quien entrena bajo su batuta, logró las 2 medallas de Oro. Además, dentro de la Olimpiada Nacional 2019 sus atletas obtuvieron medallas de Plata y de Bronce en 100 metros planos y en Relevos 4 x 100 metros.

El segundo lugar fue para Javier González Chávez, y el tercer lugar para Rubén Genaro Ochoa Vidal.

+ Categoría Institución Educativa

Primer Lugar.- Universidad Tecnológica de Coahuila.

Segundo Lugar.- Universidad Carolina.

Tercer Lugar.- Universidad Politécnica de Ramos Arizpe.

+ Categoría Deporte de Conjunto:

Primer Lugar.- Club de Futbol de Arteaga.

Segundo Lugar.- Club Cardenales de Sabinas.

Tercer Lugar.- Asociación de Fútbol Americano Infantil de Saltillo (AFAIS).

+ Categoría Atleta Infantil-Juvenil Adaptado

Primer Lugar.- Misael Alejandro Pérez Carrillo.

Segundo Lugar.- Patricia Crispín García.

Tercer Lugar.- Monserrat Castruita Piña.

+ Categoría Atleta Infantil-Juvenil Convencional:

Primer Lugar.- José Manuel Contreras Díaz.

Segundo Lugar.- Jan López Solís.

Tercer Lugar.- Ángela Michel Galindo Pineda.

+ Categoría Protección e Impulso a la Práctica de los Deportes:

Primer Lugar.- María de Jesús Calvillo de la Garza

Segundo Lugar.- Pablo Jaramillo Flores.

Tercer Lugar.- Sergio Arturo Martínez Villarreal.

+ El Reconocimiento al Mérito Deportivo “En el Deporte, Fuerte Coahuila Es” lo recibieron: Delegación Coahuila que participó en el Campeonato Mundial Juvenil de Tiro con Arco, celebrado en Madrid, España.

Delegación Coahuila que participó en los Juegos Panamericanos y Para Panamericanos Lima 2019, en Perú.

Delegación Coahuila que participó en los Juegos Nacionales Populares.

Así como el Club de Béisbol Acereros de Monclova, campeones de la pasada temporada de la Liga Mexicana de Beisbol.

Acompañaron al Gobernador en el presídium, además, Jorge Alberto Salcido Portillo, subsecretario de Educación Básica, y David Hernández Barrera, coordinador del Deporte de la UAdeC.

Así como los atletas premiados Lucía Fernanda Muro Padilla y Sebastián García Flores, y el entrenador José Ernesto Torres Urgelles.