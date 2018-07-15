Premian a escuelas por ahorrar energía

Saltillo, Coahuila de Zaragoza.- A quienes realizaron el mayor número de acciones para el ahorro del consumo de energía eléctrica, de recursos económicos y contribuir con la disminución de emisiones de gases de efecto invernadero, la Secretaría de Educación (SE) y la Secretaría de Medio Ambiente (SMA) entregaron los premios del primer concurso “Ahorro y uso eficiente de energía”.

Expuso que algunas de las acciones realizadas fue hacer el uso eficiente de la energía eléctrica en las escuelas, agua, combustibles y materiales, así como la adecuada disposición de desechos y descargas domésticas; así como trabajar con los alumnos en la prevención y cuidado del medio ambiente.

Los resultados obtenidos de febrero a mayo del presente año por las instituciones de educación básica inscritas fue de un ahorro económico de febrero a mayo de 58 mil 513 pesos, un total de 160 acciones de ecoeficiencia y se ahorraron un total de 10 mil 137 kilovatios y un total de 6 mil 762 Kg de gases efecto invernadero.

La titular de la SMA, Eglantina Canales Gutiérrez, y el secretario de Educación, Higinio González Calderón, entregaron los premios y reconocieron a los directivos de las escuelas de educación básica por promover actitudes y conductas que apoyen en el ahorro del consumo y uso eficiente de la energía eléctrica.

La bióloga Canales Gutiérrez expuso que los directivos tuvieron una capacitación sobre el uso de la aplicación web para la Reducción del Micro Impacto Ambiental (REDMIA) para implementarla en cada una de sus escuelas.