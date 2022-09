Prendió estufa escolta de Fiscal

SALTILLO, COAH.- Peritos de la Coordinación de Servicios Periciales de la Región Sureste confirmaron que la explosión de la casa en la que murieron tres escoltas del Fiscal Gerardo Márquez Guevara se debió al acumulamiento de gas y el siniestro se originó en la estufa de la vivienda, ubicada en el Fraccionamiento Santa Fe Cactus, en Saltillo.

Alejandro González Reséndiz, Coordinador de Servicios Periciales de la Región Sureste de la Fiscalía de Coahuila detalló que de acuerdo a las necropsias que se practicaron a los agentes, no se determinó que hayan fallecido por inhalación de gas butano, además de que el tipo de tanque del combustible está diseñado para no explotar, por ello en las fotografías que circularon en redes sociales se puede ver que se encuentra completo.

En rueda de prensa encabezada por el titular de la FGE, Gerardo Márquez Guevara también se dio a conocer que de acuerdo a las investigaciones periciales, el escolta Alejandro Saavedra murió de asfixia por obstrucción de vías aéreas (nariz, garganta, laringe, tráquea, bronquios y pulmones) por quemadura y fue él quien al intentar encender la estufa, ocasionó la explosión en la casa.

De igual manera, se informó que el agente Alejandro Zamora falleció por traumatismo craneoencefálico al quedar aplastado en el derrumbe de la vivienda; mientras que el deceso de Ricardo Gómez fue por asfixia por compresión toráxica.

Por su parte, la perito en incendios, Andrea García, reiteró que el tipo de cilindro que se encontraba en la casa de los escoltas está diseñado para no explotar: "Dentro del cilindro sólo hay combustible, pero no oxígeno, y para que pueda ocurrir una explosión es necesario el oxígeno, por eso el tanque estaba intacto y el siniestro ocurrió en otro punto de la casa, no directo del tanque, se originó en la cocina, justo entre el oxígeno y el combustible que se estaba escapando".

Los peritos añadieron que una de sus teorías es que los elementos de la Fiscalía que fallecieron se encontraban en la parte superior de la casa, por ello no se encontraron pruebas de intoxicación de gas L.P. en los cuerpos: "Uno de los escoltas murió por la explosión, otros dos aplastados".

Finalmente, el Fiscal Gerardo Márquez Guevara pidió a la ciudadanía no hacer conjeturas del caso, pues al señalar que se trató de un atentado, se hace creer a las células delictivas que el sistema de seguridad de Coahuila está vulnerable, lo que no es así.