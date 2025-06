Presenta Javier Díaz Festival de las Artes

SALTILLO, COAHUILA.- El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, presentó las actividades que forman parte del Festival Internacional de las Artes, FINA 2025, por el 448 aniversario de la ciudad y que se realizará del 13 al 25 de julio bajo el lema "Tradición que Inspira".

Díaz González invitó a las y los saltillenses para que se involucren en el FINA asistiendo a los diferentes eventos que se realizarán en todos los rincones de la zona urbana y rural de Saltillo.

"Seguimos trabajando para garantizar el acceso a la cultura a toda la ciudadanía, esto lo hacemos con el apoyo de nuestro aliado, el gobernador Manolo Jiménez Salinas, porque sabemos que con cultura vamos a tener una mejor comunidad", afirmó el Alcalde.

A nombre del gobernador, Manolo Jiménez Salinas, la secretaria de Cultura de Coahuila, Esther Quintana Salinas, reconoció el trabajo que ha hecho el alcalde Javier Díaz en beneficio de la comunidad.

"Reconocemos el impulso que le da el alcalde Javier Díaz González a estas iniciativas para garantizar el acceso a la cultura; porque este es el camino para construir comunidades más fuertes", expresó Quintana Salinas.

La directora del Instituto Municipal de Cultura, Leticia Rodarte Rangel, detalló que en el FINA 2025 se realizarán 150 actividades, participarán 3 mil 248 artistas, de los cuales 2 mil 967 son locales; mientras que el resto son de otros estados del país, así como de Argentina, Brasil, Colombia Cuba, Ecuador, España, Estados Unidos y Panamá.

Detalló que el FINA se desarrollará en 56 espacios y escenarios como teatros, auditorios, centros culturales, iglesias, plazas públicas, parques, centros comunitarios, ejidos, calles; en los que habrá música, danza, teatro, literatura, cine, artes visuales, artes plásticas, arte urbano, además de otras expresiones artísticas y culturales.

El FINA 2025, dará inicio el 13 de julio con la presentación de la Sonora Santanera y el cantante Carlos Cuevas, el cual comenzará a las 8:00 de la noche en la Plaza de Armas.

Mientras que el cierre será el 25 de julio con la Sesión Solemne de Cabildo para entregar la Presea Saltillo 2025, así como, por la noche, el concierto de la cantante Natalia Jiménez en el auditorio al aire libre del Parque Las Maravillas.

El miércoles 16 de julio será el concierto McAnna´s Band, música tradicional y del mundo, en la Plaza de la Nueva Tlaxcala a las 9:00 de la noche, mientras que el jueves 17 de julio será el Concierto de Clavecín, a cargo de Eliezer Jáuregui Arrazate, a las 19:30 horas en el lobby del Centro Cultural Casa Purcell.

El mismo jueves 17 a las 8:00 de la noche se presentará Tropicalísimo Apache en concierto, será en el cruce del bulevar Museo del Desierto y prolongación Manuel Acuña, en la colonia Saltillo 2000.

Del 18 al 20 de julio se llevará a cabo la Feria del Libro Usado, así como la Feria Artesanal Saltillo, en la Academia Interamericana de Derechos Humanos, que se ubica en el cruce de Juárez e Hidalgo, en contra esquina de Catedral.

El sábado 19 de julio, a partir de las 5:00 de la tarde, en el cruce del bulevar Venustiano Carranza y Avenida Universidad, será el evento Saltillo Electrónico con la presencia de diversos DJ´s como Seus Fomare y Tom & Collins, además de talento local como: Nortec, Bautista, Ilomilo, Jhay Rhod, Frangel y Mr. Fake.

Para la presentación de los DJ´s no se utilizará ninguna instalación del Instituto Tecnológico de Saltillo, no habrá zona VIP, y no se permitirá el acceso con bebidas alcohólicas ni se venderán durante el evento.

El domingo 20 de julio se realizará la tradicional Matlachinada "Pasos de Fe, Raíces de Identidad", que iniciará a las 4:00 de la tarde en la iglesia del Santísimo Cristo del Ojo de Agua y concluirá en Paseo Capital.

Ese mismo domingo 20 será el concierto de El Poder del Norte de Arturo Buenrostro, a las 8:30 de la noche en el cruce de los bulevares Mirasierra y Revolución, en el fraccionamiento Mirasierra.

Además, habrá ciclo de cine de terror en diferentes lugares representativos de la ciudad, se presentará la Compañía Folklórica de Saltillo Ixtle-Coahuila, talleres, conferencias, solo por mencionar algunos.

Se informó que todos los eventos son gratuitos y solo en algunos, con espacio reducido, se entregarán pases para tener un acceso controlado; la cartelera completa del FINA 2025 está en el Facebook del Instituto Municipal de Cultura.

Se instala Consejo para festejos de la ciudad

El alcalde Javier Díaz González instaló y tomó protesta a las y los integrantes del Consejo Municipal para los Festejos del Aniversario de la ciudad, el cual tiene como objetivo planear, organizar y evaluar las actividades relacionadas con el aniversario de Saltillo.

Este consejo lo integran, además del Alcalde, el secretario del Ayuntamiento, Francisco Saracho Navarro; el jefe de gabinete y proyectos estratégicos, César Iván Moreno Aguirre; el secretario técnico, Alfonso González Vélez; la tesorera, Lissette Álvarez Cuellar; la directora del Instituto Municipal de Cultura, Leticia Rodarte Rangel; la regidora, María de Jesús Martínez López; el regidor, Mitchell Márquez de Luna; la directora de Turismo, Lydia González Rodríguez; el director de Desarrollo Social, Ernesto Siller Torres.

Además, como invitados, están: el ciudadano, Raúl López Gutiérrez, el director de Comunicación Social, Jesús Ramírez Leal; el coordinador administrativo del despacho, Daniel de Mendoza Jasso; la titular de Relaciones Públicas, Liliana Gutiérrez Orozco; el comisionado de Seguridad, Miguel Ángel Garza Félix; el director de Protección Civil y Bomberos, Francisco Martínez Ávalos.