Presenta la UAdeC Congreso Unlock

SALTILLO, Coahuila.- Con el fin de ofrecer a la comunidad universitaria un espacio para la promoción del emprendimiento, la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila, presentó el Congreso Unlock 2017.

En representación del rector de la máxima casa de estudios, Blas José Flores Dávila, el tesorero de la institución, Francisco Osorio Morales, reconoció la labor realizada por los estudiantes para la organización del congreso, y entregar a los universitarios un evento de gran calidad.

Destacó que anteriormente las generaciones se formaban con el objetivo de que, al egresar, se incorporasen al mercado laboral como empleados en instituciones públicas o privadas, sin embargo, las tendencias actuales demandan profesionistas con visión de emprendimiento, creatividad y sentido de innovación para la generación de propuestas y alternativas propias.

Agregó que la UA de C ha asumido en reto que representa la formación de profesionistas con las habilidades y capacidad para generar nuevas fuentes de empleo, por ello se trabaja en la adaptación de los planes de estudio para generar recursos humanos con mayor capacidad y competencia para el emprendimiento.

Añadió que se ha avanzado en la formación de estudiantes con un perfil caracterizado por habilidades como el liderazgo y la toma de decisiones, la capacidad para planear y crear, así como desarrollar actividades de innovación, gracias a la implementación del Modelo Educativo de la máxima casa de estudios.

Por su parte, el director de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Miguel Ángel Barroso Morales, destacó que la organización y realización del evento es reflejo del interés que tiene la UA de C para formar a sus estudiantes con herramientas que los lleven al emprendimiento.

Destacó que el Congreso Unlock 2017 tiene como objetivo que los participantes adquieran la confianza que los impulse a desarrollar sus productos o servicios emprendiendo ideas, generando ingresos y creando fuentes de empleo.

El congreso se lleva a cabo los días 16 y 17 de noviembre en la sala de seminarios “Emilio J. Talamás”, sede que recibirá a exponentes como Beatriz Inzunza, Abraham Leal, Frank Estrada y Toño Moreno, además de la realización de talleres con diversos temas que fomentan el impulso profesional y laboral de los alumnos.