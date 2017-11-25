Presenta UA de C libro “Psicologías Sociales”

SALTILLO, Coahuila.- Como parte de las actividades de vinculación y trabajo colaborativo entre la Escuela de Ciencias Sociales y las Facultades de Ciencias de la Comunicación y Psicología de la Universidad Autónoma de Coahuila, se presentó el libro “Psicologías Sociales Aplicadas” y la Revista SOMEPSO.

Alfonso González Ramírez, director de la Escuela de Ciencias Sociales, expresó que uno de los principales objetivos de los centros de estudios es buscar la vinculación con diversos programas educativos dentro de la Universidad, así como con instancias culturales, artísticas y de la sociedad civil.

Por ello, las escuelas y facultades de Psicología, Ciencias Sociales, Trabajo Social, Jurisprudencia y Comunicación que integran la DES, trabajan entre sí para el desarrollo de proyectos que permitan la generación de nuevos conocimientos abordados de manera interdisciplinar.

Miguel Ángel Barroso Morales, director de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, expresó que gracias al trabajo en conjunto se llevó a cabo la presentación del libro y la revista, espacios comunicativos que permiten un abordaje de la Psicología Social desde diferentes áreas de estudio.

Indicó que, Jorge Mendoza García, coordinador del libro “Psicologías sociales aplicadas”, es profesor titular de la Universidad Pedagógica Nacional en México, Licenciado en psicología, maestro en psicología social por la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México y doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco.

Además, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, su línea de trabajo es sobre memoria colectiva, olvido social; y construcción social del conocimiento, y entre sus más recientes publicaciones destacan “Introducción a la psicología social” (coord.) (2013);

“Memoria colectiva: procesos psicosociales” (coord.) (2012); “La construcción del conocimiento. Miradas desde la psicología educativa” (coord.) (2012).

Por su parte, José Juan Soto Ramírez, coordinador de la Revista SOMEPSO, es profesor titular de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, en el Departamento de Sociología y la Coordinación de Psicología Social, desde julio de 1999.

Catedrático en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México; es Secretario de Publicaciones de la Sociedad Mexicana de Psicología Social y Director de la Revista SOMEPSO desde octubre de 2014. Entre sus publicaciones destacan: ¿Nada está prohibido? (Pornografía y transparencia). Investigar usando imágenes. La pornografía en discusión. Las modas culturales. Psicología social ¿para qué? Desinformación en la era de la información y Entre la pornofilia y la Pornofobia.

La directora de la Facultad de Psicología, Karla Patricia Valdés García, dio la bienvenida al Dr. Eli Malvaceda Espinosa, experto en terrorismo y psicología comunitaria; la Dra. Itzia María Cazares Palacios, quien trabaja los temas de género y agencia, y al Dr. Miguel Sánchez Maldonado, quien trabaja con la comunicación para la salud y la masculinidad.

Los presentadores destacaron que el libro coordinado por Jorge Mendoza García, es un texto que permite el abordaje de la psicología de una manera interdisciplinar, complementando los conocimientos que se comparten al ofrecer el análisis desde diversas perspectivas de estudio.

Por su parte, el autor, destacó que para la elaboración del libro se trabajó con 19 autores quienes redactaron los 15 capítulos que los forman. “Es un libro hecho por plumas mexicanas que discuten sobre el tema de la psicología nacional”, conjuntando un siglo de investigación sobre la Psicología Social.

José Juan Soto Ramírez, coordinador de la Revista SOMEPSO, destacó el interés de la UA de C por fortalecer los lazos de trabajo con Instituciones de Educación Superior a nivel nacional con el fin de que los universitarios tengan una visión más amplia sobre los fenómenos de estudio con puntos de vista de expertos nacionales. Destacó que la Revista SOMEPSO, es una publicación que busca convocar a la comunidad de la Psicología Social de espíritu crítico e inquieto, para publicar sus ideas, reflexiones críticas, resultados de sus investigaciones o ensayos, mismos que son revisados con la finalidad de garantizar la calidad de los materiales incluidos.