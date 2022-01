Prevé Gobierno más de mil contagios diarios

SALTILLO, COAH.- El Gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, adelantó que se prevén más de mil contagios diarios de COVID - 19 en las próximos tres semanas, toda vez que la cuarta ola supera los casos positivos, incluso con cifras más altas que al inicio de la pandemia, cuando se reportaban alrededor de 700.

El mandatario estatal añadió que a partir del próximo lunes se analizará exclusivamente cada caso de los pacientes para poder tener información más certera acerca de los contagios y a qué variante pertenecen: "Con esta información sabremos exactamente cómo llegó el paciente, cómo se sintió durante el contagio y cómo se fue, además de los síntomas que presentó".

De igual manera, Riquelme Solís señaló que en las regiones de Coahuila se trabajarán en tres estrategias importantes, una de ellas la encabezará el Secretario Jaime Guerra en coordinación con las empresas, maquiladoras y comercios en general para poder hacer un muestreo aleatorio con los resultados de las pruebas de detección de coronavirus.

"Ellos pagarán los exámenes y analizaremos cuántos casos tiene cada empresa para determinar qué tan afectada está la industria, derivado del número de contagios e incapacidades; con esta información trabajaremos en esquemas técnicos y médicos que eviten el contagio masivo y que no se interrumpan las labores por el descuido".

Lo segunda estrategia está en la parte educativa, refirió el Gobernador de Coahuila: "Luego de que los maestros se vacunen esta semana, el próximo domingo valoraremos el retorno paulatino a clases, ello de acuerdo a cómo se encuentre la fuerza magisterial, porque algunos tienen reacciones y eso merece una consideración".

Lo anterior se dialogará con el grupo de trabajo, los líderes sindicales y la base trabajadora magisterial, explicó el Gobernador: "El domingo se define cuál es el grueso de maestros que se vacunó el fin de semana y de ahí partiremos para definir si el retorno a las aulas será escalonado entre virtual y presencial; sin embargo, las clases no se suspenden y seguimos en el mismo contexto que se había planeado".

Miguel Ángel Riquelme Solís señaló que el tercer punto es analizar los eventos masivos que se han solicitado ante los Sb Comités: "No vamos a reducir aforos, solamente vigilaremos que se respeten los establecidos, sobre todo en los bares".

Finalmente, el Gobernador de Coahuila dijo que la información que se tiene hasta el momento en los pacientes contagiados de ómicron es que los síntomas no son severos y pareciera más una gripa, pero en ocasiones no es así paras las personas que no están vacunadas, los mayores de 65 años o que presentan alguna comorbilidad: "Las recomendaciones son las mismas, el uso de cubre bocas y utilizar el gel, no hay medidas nuevas en esta cuarta ola de contagios más que las que ya sabemos".