Prioridad para Coahuila derechos de las mujeres

Saltillo, Coah.- Con el objetivo de brindar información a las mujeres sobre sus derechos humanos, la Secretaría de Gobierno —a través del Instituto Coahuilense de las Mujeres (ICM)— dio inicio a un primer ciclo de pláticas “Derechos Humanos de las Mujeres”, dirigido a la sociedad civil de los municipios de San Pedro, Arteaga, General Cepeda y Nava.

La titular del ICM, Katy Salinas Pérez, dijo que para el gobernador Miguel Riquelme es de suma importancia que todas las mujeres tengan conocimiento sobre sus derechos, es por ello que a través del personal que labora en el instituto, durante la primera semana de octubre llevarán a cabo un primer ciclo de pláticas informativas en distintos municipios del estado, para que las mujeres de la comunidad accedan a la información que necesitan para el pleno ejercicio de sus derechos humanos.

Algunos de temas que se abordarán en las pláticas son el concepto de derechos humanos de las mujeres, su enfoque, las características y la clasificación de éstos.

La intención es que las mujeres de nuestro estado no sólo sepan qué son los derechos humanos, sino cuáles son esos derechos y las garantías que tenemos para hacerlos valer y respetar, indicó Salinas Pérez.