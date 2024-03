"Problemática de AHMSA sí tiene solución"

SALTILLO, COAH.- El Diputado Fernando Rodríguez González del Partido del Trabajo, afirmó que la crisis financiera de la empresa Altos Hornos de México sí tiene solución, por lo que presentó un Punto de Acuerdo en el Congreso del Estado para que se pague el sueldo a los trabajadores de la siderúrgica.

"Estamos solicitando a los Diputados que la propuesta sea aprobada para poder acudir a las instancias federales y solucionar de una vez por todas el problema de Altos Hornos de México; sabemos que no está en nuestras manos, pero parte de la función legislativa es hacer nuestros los problemas sociales de Coahuila y en este caso, no debemos olvidar ni dejar de lado la situación catastrófica en la que se encuentras los obreros y sus familias en la Región Centro"; expresó Rodríguez González.

De acuerdo al legislador, sí es posible que los empleados de la siderúrgica reciban los pagos que están suspendidos desde hace casi un año, incluso a pesar de las declaraciones del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, acerca de que es complicado ayudar a salvar a la acerera: "Hay una sentencia que AHMSA no ha cumplido, Alonso Ancira sigue buscando excusas para que no lleguen los inversionistas; pero abandonó a las familias que no tienen para comer y a los estudiantes que tuvieron que dejar sus estudios, pero nosotros no vamos a solapar estas sinvergüenzadas".

El Diputado del PT añadió que la solución es un embargo precautorio a los bienes de la empresa para privilegiar los derechos preferentes de los obreros: "Hay que rematar aviones, confiscar sus cuentas y darles de comer a los trabajadores, sí es posible y es lo que queremos que se haga".

Finalmente, Fernando Rodríguez González insistió en que buscará un acercamiento con el Gobierno Federal para poder llegar a una pronta solución en la crisis financiera de Altos Hornos de México.