CTM y concesionarios acuerdan ofrecer rutas alimentadoras en Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, sostuvo una reunión de trabajo con concesionarios de rutas adheridas a la CTM, quienes reiteraron que se sumarán al programa "Aquí Vamos Gratis", para brindar el servicio como rutas alimentadoras al interior de las colonias.

Jesús Berino Granados, secretario general adjunto de la CTM en el estado de Coahuila, señaló que desde el inicio que les dieron a conocer el proyecto estuvieron de acuerdo.

"Una cosa es que el líder diga, acá nosotros estamos de acuerdo, lo dicen directamente los concesionarios que van a prestar el servicio. Tuvimos una reunión con el Alcalde y le manifestamos que nos unimos al proyecto y estamos de acuerdo con el rediseño de las rutas", dijo.

Mencionó que las rutas que se encuentran adheridas a la CTM son la 13A, 13B, 5A, 3B y la 18, quienes ya están listas para trabajar a partir del 1 de octubre en las rutas alimentadoras.

"Lo que se busca es satisfacer las necesidades del usuario del transporte público. Estas rutas seguirán trabajando y harán el mejor esfuerzo para dar un servicio de rutas alimentadoras como se lo merecen los usuarios, no las autoridades", dijo.

Berino Granados mencionó que la CTM representa a más de 90 mil trabajadores en la región surestes y ellos son los verdaderos usuarios del transporte.

"Si hay un alcalde que quiere llevar el transporte incluso gratuito, nosotros nos unimos al proyecto. La CTM está con los trabajadores y sus familias y no en la grilla", puntualizó el secretario general adjunto de la CTM en el estado de Coahuila.

Durante la reunión estuvo presente Óscar Pimentel González, Secretario de Gobierno en Coahuila, quien reiteró que para el gobernador Manolo Jiménez Salinas es fundamental consolidar todos los avances que se han dado en cuanto al transporte público.

"Es un tema toral para el desarrollo de nuestra ciudad, hay que entrarle al tema y fortalecerlo. Gracias alcalde por entrarle de lleno a una propuesta clara que nos va a ayudar a modernizar el transporte, felicitar, reconocer y exhortar a hacer equipo para garantizar que deje de ser esa asignatura pendiente que era y sea un factor distintivo para la calidad de vida de las y los saltillenses", destacó.