Promocionan la Región Laguna

Torreón, Coah.- Con la finalidad de organizar una presentación de la Región Laguna como destino turístico en otros estados, la Secretaría de Turismo y Desarrollo de Pueblos Mágicos de Coahuila convocó a diversos actores para establecerla y coadyuvar a que más paseantes conozcan esta franja coahuilense.

María Eugenia Villarreal Abusaíd, subsecretaria de Turismo y Desarrollo de Pueblos Mágicos en La Laguna, comentó: “Tuvimos una sesión de trabajo para hacer una presentación de destino en diferentes ciudades, que será parte del proyecto de trabajo que tendremos para poder promocionar a la región”.

La Asociación de Hoteles dice que cuenta con 70 destinos de hospedaje, pero también se compartirá que hay más de 800 establecimientos de alimentos.

En esta cita se contó con la participación de la Dirección General del Teleférico de Torreón, la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC), la Cámara Nacional de Comercio (CANACO), con el Consejo Estatal de la Plata, la Asociación de Hoteles y con la Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV).

Son nuevas estrategias de promocionar, explicó, sin que signifiquen un alto costo.

Además de haberlo hecho ya en San Antonio, Texas, están confirmadas las capitales de Chihuahua y Durango, a donde invitarán a Parras de la Fuente y Saltillo, fechas por confirmar.

Sin embargo, la primera presentación será a finales de octubre en Mazatlán, Sinaloa.

Un ejemplo más que ofreció, es que el Consejo Estatal de la Plata acudirá para exponer los trabajos que se hacen, ya terminados, aunque habrá quien esté elaborando algo en ese momento, pues buscan que sea una muestra más sensorial de cómo se trabaja el metal.