Promueve Secretario de Salud DIU gratuitos

SALTILLO, COAH.- Roberto Bernal, Secretario de Salud en Coahuila, dio a conocer que se realizarán las jornadas Gratuitas de Aplicación del Dispositivo Kylenna con el propósito de apoyar a las mujeres en la prevención de embarazos, dichas acciones están dirigidas incluyo para adolescentes.

“La siguiente jornada se llevará a cabo en Saltillo el viernes 30 de junio y es para las mujeres a partir de la adolescencia para acercarlas a los métodos anticonceptivos que son seguros y sobre todo, gratuitos”, explicó el Secretario de Salud.

Bernal Gómez añadió que el dispositivo de prevención de embarazo kyleena puede utilizarse hasta por cinco años y pertenece a la farmacéutica Bayer y tiene un 99 por ciento de efectividad: “Cualquier mujer puede utilizarlo, incluso si no ha estado embarazada antes, es eficaz y una buena alternativa como método anticonceptivo”.

“El objetivo de estas jornadas es acercar métodos de anticoncepción seguros y gratuitos a mujeres que estén en busca de alternativas para impedir o reducir de manera significativa el riesgo de un embarazo no deseado. Esto es posible gracias al apoyo del gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís y al trabajo del personal médico y de enfermería que acude a estas campañas”, finalizó el Secretario de Salud en Coahuila.