“Pugna con AHMSA es sin duda personal”

SALTILLO, COAH.- El Secretario General Adjunto de la CTM Coahuila, Jesús Berino Granados, lamentó que el Gobierno Federal mantenga una pugna personal con la empresa Altos Hornos de México y que sean los trabajadores los que resulten mayormente afectados por la falta de pago de nómina, situación que permaneces desde hace semanas.

“Es una cuestión personal de la Federación en contra de la empresa siderúrgica, pero no han visto ni se han detenido por los trabajadores, creo que debe haber ya un diálogo para que las cosas se resuelvan y no sea complicado para las familias que se han quedado sin sustento durante todo este tiempo”, expresó Jesús Berino Granados.

El Secretario General Adjunto destacó que las familias de Coahuila son de trabajo y es lamentable que se vean perjudicados por este tipo de situaciones, pues la falta en el pago de nómina los mantiene en una difícil situación: “Al contrario de lo que se hace en el Estado para impulsar el desarrollo y generación de empleos, la Federación los está afectando”.

Cabe señalar que como una de las últimas medidas, empleados de AHMSA tomaron las instalaciones de la empresa y bloquearon acceso como medida de presión para que la empresa realice el pago de las semanas que se tienen pendientes.