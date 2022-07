Quiere Anaya ser candidato

SALTILLO, COAH.- Guillermo Anaya, militante del Partido Acción Nacional dio a conocer que le interesa postularse como candidato a la Gobernatura de Coahuila en los próximos comicios que se llevarán a cabo durante el 2023, pues afirmó que las encuestas de los simpatizantes y la ciudadanía lo favorecen.

“Gracias al trabajo que he hecho en Coahuila y que no he dejado de hacer, a la par de mis ocupaciones como abogado, creo que puedo ser un buen candidato, pero antes debemos escuchar a la militancia, los simpatizantes y la ciudadanía en el ejercicio que realizará el Partido para conocer sus opiniones sobre este tema y una posible coalición con otros partidos”, detalló.

De igual manera, Anaya agregó: “Necesitamos trabajar intensamente en todas las regiones del Estado, pues cada una de ellas tiene su propia particularidad, piensan diferente y eso para incluso dentro de los mismos partidos políticos, lo importante es llegar a acuerdos con la militancia”.

Guillermo Anaya reiteró que desea ponerse en primera fila una vez que el Acción Nacional determine quiénes pueden ser los posibles candidatos para contender por la gobernatura de Coahuila en el 2023 e insistió en que las encuestas lo colocan en primer lugar de las preferencias.