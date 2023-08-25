Quita la Federación 21 mmdp al campo

SALTILLO, COAH.- El Gobernador del Estado, Miguel Ángel Riquelme Solís, informó que durante su gestión se exportaron más de 351 mil cabezas de ganado tipo A desde Coahuila hacia Estados Unidos, con lo que la producción ganadera se destacó en dicho rubro y permitió que se conociera a nivel nacional e internacional la calidad de la misma, lo que coloca a la entidad como una referencia.

Lo anterior se ha logrado, a pesar de que los recortes a apoyos al campo, a su gente y la producción que ha ejercido el Gobierno Federal a Coahuila han superado los 21 mil millones de pesos durante la gestión de Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Durante el año 2022, el valor de producción en Coahuila llegó a 27 mil 680 millones de pesos, lo que representa el 2.4 por ciento del Producto Interno Bruto agroalimentario nacional, todo fue fruto del esfuerzo de quienes dedican su vida al campo; además, el sector ganadero exporta un promedio de 70 mil 300 cabezas anualmente, lo que mantiene a nuestra entidad en el cuarto lugar a nivel nacional”, detalló el mandatario estatal.

Riquelme Solís agregó que la calidad genética del ganado que se exporta es un derivado del ingenio, trabajo en equipo y esfuerzos compartidos de la gente de Coahuila: “Hemos enfrentado muchos problemas y desafíos en el campo, desde la inseguridad, la pandemia del COVID - 19, la sequía prolongada, además de los incendios forestales y los recortes que el Gobierno Federal ha ejecutado en las actividades agropecuarias, pero no hemos dejado de impulsar a este rubro que nos mantiene en los primeros lugares en tema de calidad”.

Finalmente, el Gobernador del Estado expresó que aunque los recortes federales superan los 21 mil millones de pesos, en su administración siempre se han atendido las prioridades y el campo es una de ellas, así como la seguridad y el empleo, con lo se recupera la economía de Coahuila.