Realiza GCO su última reunión

Saltillo, Coah.- El Grupo de Coordinación Operativa, GCO, encabezado por el gobernador Rubén Moreira Valdez, concretó hoy su última reunión de la administración; el Mandatario estatal agradeció el apoyo al presidente Enrique Peña Nieto y de los municipios, como piezas clave para conseguir los importantes avances en el tema de seguridad.

Los avances se vieron reflejados a lo largo de las 189 reuniones, donde se concretaron mil 533 acuerdos y más de 10 mil 350 operativos; a los cuales se suman mil 608 reuniones con 34 municipios y 8 mil 618 acuerdos.

Al GCO acudieron representantes de dependencias encargadas de la Procuración de Justicia de los tres niveles de gobierno, con las que en seis años se consiguió reducir los homicidios hasta en un 82.64 por ciento.

Al inicio de esta última reunión, Rubén Moreira expresó que trabajar hasta el último día de su administración tiene como objetivo dejar un gobierno listo, además agradeció el trabajo a cada uno de los miembros, haciendo especial hincapié en las Delegaciones Federales, apoyadas por el Presidente de la República.

“Cuando me preguntan que cómo conseguí estos logros, digo que fue con el apoyo del Presidente Peña, tenemos un buen Presidente”, expresó Rubén Moreira.

Dentro de los datos a destacar en la reunión 189, se dijo que además de la baja en el número de homicidios dolosos de hasta un 82 por ciento, la administración consiguió reducir considerablemente el número de robos, pues estos cayeron hasta un 53.54 por ciento.

Mientras que en el desglose de robos de vehículo, destaca una disminución del 81.2 por ciento; en robo a casa habitación, una reducción del 57.67 por ciento; en robo a negocio se presentaron 66.33 por ciento menos; los robos a persona tuvieron una disminución del 88.02 por ciento; estos comparando 2012 con 2017.

Asimismo, se destacó que durante esta administración se generaron más de 50 mil operativos propios y coordinados entre los tres órdenes de gobierno. Recalcando los resultados palpables entre la sociedad, pues en 2011 Coahuila tuvo mil 421 homicidios y al 24 de noviembre del 2017 hubo 230.

La intervención de la Policía Federal y Sedena permitió que en seis años los homicidios por rivalidad delincuencial disminuyeran un 89.91 por ciento; es decir en 2011 se presentaron 982 casos y en lo que va del año hubo 99.

Finalmente los representantes del Gobierno Federal agradecieron al Gobernador la oportunidad de retroalimentación, pues afirmaron este camino los llevó a planear estrategias que en conjunto limitaron o anularon el trabajo de la delincuencia organizada.