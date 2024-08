Realizan en Saltillo diálogos sobre la Reforma Judicial

SALTILLO, COAH.- En Saltillo se llevó a cabo el octavo Foro para la Reforma del Poder Judicial de los nueve que se realizan en el país por parte del Gobierno Federal con el nombre de Diálogos Nacionales, y el tema fue Defensoría de Oficio y Colegiación del Ejercicio de la Abogacía.

Encabezaron los diálogos el Senador Ricardo Monreal, el Senador electo, Gerardo Fernández Noroña, Ignacio Mier, Coordinador de los Diputados de Morena y por Coahuila, el Magistrado Presidente Miguel Felipe Mery Ayup, así como el Diputado Jericó Abramo Masso.

Mery Ayup señaló que una reforma al Poder Judicial tiene que ver con el acercamiento con la gente, y aunque están de acuerdo con la austeridad republicana que ha ejercido el Presidente Andrés Manuel López Obrador, también es necesario contar con más personal capacitado para poder resolver los asuntos relacionados con este rubro.

"Cada defensor o asesor jurídico en el país atiende en promedio 370 asunto, pero en Coahuila son 800 los casos que resolvemos", explicó Mery Ayup.

Por su parte, Ignacio Mier Velazco, adelantó que se realizarán las primeras modificaciones para la conformación y nueva configuración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como la implementación de la modificación del procedimiento de designación de los integrantes.

El Senador Ricardo Monreal aseguró que la reforma al Poder Judicial no se trata de una venganza, sino de atender la demanda ciudadana que así lo solicitó para cambiar el sistema.

"No es venganza contra el Poder Judicial, sino un reclamo social que se expresó en las urnas y que nos dio el poder reformador de la Constitución, entonces nosotros no creemos en la venganza; no creemos en este tipo de aseveraciones que se expresan por una minoría que se está manifestando, y no creo que todos sean trabajadores de la Judicatura, pero los respetamos", expresó.

De Igual manera, añadió que el Instituto Nacional Electoral será el órgano encargado de la realización de votaciones para jueces y magistrados.

Finalmente, el Senador electo Gerardo Fernández Noroña, indicó que los trabajadores del Poder Judicial Federal tienen asegurados sus empleos y sus derechos están garantizados; además, no se despedirá a ninguna persona.

"El 15 de agosto se entrega el dictamen, tienen cinco o seis días para revisarla, empezará la discusión el 20 y 21 y a finales de agosto estará el dictamen para que el Pleno de la Cámara de Diputados de la nueva legislatura termine la instrucción", finalizó.