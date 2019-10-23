Realizan Festival Lenguas del Mundo

SALTILLO, Coah.- Como un ejercicio en el que las y los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila, buscan promover y apreciar la diversidad lingüística que existe en Saltillo, llevaron a cabo el Festival de las Lenguas del Mundo.

La sexta edición del festival estuvo a cargo de alumnos de las carreras de Comunicación Organizacional y Relaciones Públicas, y de Comunicación en Producción de Medios, bajo la dirección de los docentes Miguel Sánchez Maldonado, Gabriela de la Peña, Brenda Muñoz y Elizabeth Monsiváis.

La sexta edición del festival estuvo a cargo de alumnos de las carreras de Comunicación Organizacional y Relaciones Públicas, y de Comunicación en Producción de Medio.

Dentro de las actividades desarrolladas, se contó con el panel “Diversidad lingüística y cultural en Saltillo”, en el cual se abordó el tema de las lenguas como el náhuatl, ruso y variantes del español, con la participación de personalidades locales, nacionales e internacionales.

Como moderador se contó con la presencia del Dr. Francesco Gervasi, maestro investigador de tiempo completo de la FCC oriundo de Italia; participaron como panelistas la Dra. Mona Kaseem originaria del Líbano y la Dra. Anna Ilina, ambas docentes de la Facultad de Ciencias Químicas de la UAdeC.

Además, como representante de las lenguas nativas indígenas, participó Mario Humberto Rentería López, promotor cultural del náhuatl, ambos compartieron anécdotas sobre el reto de ser líderes utilizando una segunda lengua, así como sobre su adaptación a la cultura mexicana.

Asimismo, se contó con la participación del Dr. Carlos Recio, profesor investigador de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, quien compartió con los asistentes su experiencia como inmigrante en Francia.

Durante el evento se llevó a cabo la presentación y premiación del concurso de cápsulas de video, en el que estudiantes presentaron productos audiovisuales con el fin de promover y difundir diversas lenguas; posteriormente se realizó la degustación de platillos de origen cubano, francés, español e italiano.

Las actividades concluyeron con una fiesta cultural en la que participaron el grupo de cocineras tradicionales, El Merendero Saltillo y estudiantes de la misma facultad pusieron a la venta platillos y diversos productos. Se presentó el grupo de la Facultad de Música Sexta Línea y el Ballet Folclórico de la Benemérita Escuela Normal de Coahuila.