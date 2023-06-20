Rechaza prórrogas ante la CFE

SALTILLO, COAH.- Tras la propuesta que presentó el Diputado Federal Jericó Abramo Masso de apoyar a los trabajadores de Altos Hornos de México para que la Comisión Federal de Electricidad les otorgará prórrogas en los pagos del suministro, ello debido a que no han recibido el pago de nómina por la crisis financiara que atraviesa la acerera, los legisladores de Morena votaron en contra del punto de acuerdo durante la sesión que se realizó este martes.

“Los diputados de Morena votaron en contra de apoyar a los trabajadores de la Región Centro, luego de que nosotros propusimos exhortar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para otorgue prórrogas en el pago de los recibos de energía eléctrica de más de 19 mil trabajadores de AHMSA”, expresó Abramo Masso.

Ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el legislador coahuilense presentó sus argumentos de manera clara y precisa, exhortando a la CFE brinde este apoyo ante la grave crisis económica que enfrentan las y los trabajadores de Altos Hornos de México.

“En Monclova, los trabajadores de AHMSA están pasando por una etapa difícil; tienen más de 4 semanas sin recibir un salario, por tal motivo solicito a todos los Grupos Parlamentarios que nos pongamos la camiseta y ayudemos a estas familias”, puntualizó en su exposición ante los legisladores,

De igual manera, agregó: “La CFE sólo tiene que dar una instrucción a la oficina comercial de Monclova para que le prorroguen el pago de la energía eléctrica; las familias no quieren condonación, sino un apoyo de prórroga mientras se arregla su situación económica”.

Después de presentar sus argumentos, los legisladores de todos las ideologías partidistas analizaron y discutieron dicha propuesta, contando con 5 votos a favor y 7 en contra, estos últimos pertenecientes a Morena y de la Coalición Juntos Haremos Historia.

Por su parte, el Diputado Federal por Coahuila comentó de manera enérgica que seguirá trabajando, buscando siempre el acuerdo, con voluntad política y capacidad técnica por las y los ciudadanos de Coahuila.