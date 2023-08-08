Rechazan católicos nuevos libros de texto

SALTILLO, COAH.- La Diócesis de Saltillo se pronunció en contra del contenido y la distribución de los libros de texto gratuitos del nivel básico de la Secretaría de Educación Pública, pues de acuerdo al obispo Hilario González, tienen un alto contenido de adoctrinamiento.

“La educación debe ser integral en los estudiantes y no de adoctrinamiento, nosotros como comunidad católica pedimos a los maestros y académicos que busquen la mejor manera de que en la enseñanza prioricen el conocimiento que los alumnos deben recibir intelectual y emocionalmente, lo que hará de ellos ciudadanos con aportes positivos en la sociedad”; expresó Hilario González.

El obispo de la Diócesis de Saltillo añadió que los padres de familia deben estar atentos a lo que se imparta en las aulas, pues el contenido de los libros de la llamada Nueva Escuela Mexicana puede confundirlos al abordar temas de promoción de libertad de género y sexualidad.

“Debemos estar unidos como feligreses y como comunidad católica junto con las escuelas públicas y privadas para la búsqueda del bienestar de los estudiantes, si bien el libro es una herramienta para aprender, los padres de familia también deben estar involucrados para que no se sometan a un adoctrinamiento”, reiteró Hilario González.