Rechazan menos horas laborales

SALTILLO, COAH.- De acuerdo a Ricardo Sandoval Garza, expresidente de la Coparmex en la Región Sureste, la reducción de la jornada laboral, iniciativa que se encuentra actualmente en discusión en la Cámara de Diputados, puede impactar de manera negativa a la inflación en el país.

"Al reducir las jornadas laborales, se tendrían incrementos en costos relevantes para las empresas, lo que se vería reflejado en costos de productos y por ende, una inflación importante; son puntos que están en la mesa de dialogó con los legisladores por parte de la COPARMEX Nacional y el Consejo Coordinador, al igual que con las cámaras industriales para poder condensar las propuestas", detalló el empresario.

De igual manera, Sandoval Garza destacó que de darse una reducción de horas de trabajo, ésta tendría que ser de manera paulatina y sobre todo, en acuerdos con las empresas, debido a los aumentos en los costos finales de los productos para que haya eficiencia operativa en costos y que no repercuta en los precios.

"No se trata solamente de reducir los horarios, también debe tomarse en cuenta de que se va a requerir de más personal y eso complica la cadena productiva; por eso insistimos en que deben analizarse todos los puntos para no afectar a ninguna de las partes involucradas", reiteró el ex Presidente de la COPARMEX.

Fue el diputado Manuel Baldenebro Arredondo, de Morena, quien propuso reformar el artículo 123 de la Constitución para reducir la jornada laboral máxima de ocho a siete horas, y la jornada máxima de trabajo nocturno de siete a seis horas.

El proyecto también considera que por cada cinco días de trabajo, los trabajadores deben disfrutar dos días de descanso, cuando menos, ello con el argumento de que habría menos accidentes de trabajo y una mayor eficiencia en las horas laborales, además de una mejor disponibilidad horaria para que los trabajadores dediquen a sus familias y proyectos personales, lo que resultaría en una sociedad menos acelerada y con menor índice de estrés.