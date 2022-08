Reconoce Diputada de Morena omisión

SALTILLO, COAH.- La Diputada de Morena, Lizbeth Ogazón reconoció que el Gobierno Federal y la Secretaría de Trabajo en México han sido omisos a la explotación de mineros en la Región Carbonífera de Coahuila y afirmó que enviará exhortos para que se amplíe la plantilla de inspectores que vigilen las condiciones en las que laboran.

"Hay que iniciar una inspección por parte de las autoridades correspondientes federales, cuando se dan los contratos por parte de la Comisión Federal de Electricidad se tiene qué verificar que realmente el lugar funciona en regla; sin embargo, en el Estado solamente hay entre 6 y 10 inspectores y son necesarios más", expresó la legisladora.

Ogazón Nava destacó que existen muchas omisiones por parte de la Secretaría de Trabajo Federal, pero que también es una cuestión de corresponsabilidad con los dueños de las minas, pues se advierte corrupción entre los inspectores y el patrón de manera continua y viciosa.

"Los propietarios no tienen el equipo que se requiere y casualmente, cuando van los inspectores resulta que ahí está, pero alegan que son los mineros los que no quieren utilizarlo; a pesar de ello, pasan la normativa porque según la cumplen, pero no es así en la práctica", dijo.

La Diputada de Morena comentó que también es necesaria la capacitación suficiente y constante, una real revisión y aplicar las sanciones necesarias para evitar que más tragedias se registren: "Hay patrones que no dan de alta a sus trabajadores hasta que no ocurre un accidente, por eso hacemos el llamado a la Secretaría de Trabajo para que no se sigan explotado a nuestra gente y que la ley se aplique a todos los que tengan ese tipo de concesiones que son ilegales".

Finalmente, la legisladora de Morena informó que seguirá insistiendo ante la Federación y está consciente de las declaraciones que se han dado por parte de diversos sectores de la población en la responsabilidad de la 4T por el accidente que se registró en Agujita: "La ley que sea contra quien deba ser, porque las minas deben ser fuente de trabajo y no para que los dueños se hagan más ricos con base a la explotación de los trabajadores".