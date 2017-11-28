Reconoce Rector labor de docentes de Matemáticas

SALTILLO, Coahuila.- Durante el XXVIII Congreso Nacional de la Enseñanza de las Matemáticas, el rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Blas José Flores Dávila, felicitó a los miembros de la Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas (ANPM).

Blas Flores, reconoció la extraordinaria labor llevada a cabo por la ANPM desde 1967, respaldando a las y los maestros mexicanos, así como a distintas generaciones de estudiantes que han sido apoyados en su aprendizaje y desarrollo intelectual gracias a las actividades que se impulsan desde este organismo.

“En la casa de estudios de los coahuilenses celebramos con ustedes cinco décadas de trabajo, marco en el cual se realiza su congreso anual, ahora en su vigésima octava edición teniendo como sede las instalaciones de la Escuela de Bachilleres “Ateneo Fuente”, rindiéndosele con ello un homenaje por su reciente sesquicentenario y también por ser donde se constituyó hace cincuenta años la ANPM”, expresó Flores Dávila.

Agregó que gracias al compromiso de quienes integran la Asociación, se han impulsado acciones como las olimpiadas nacionales de matemáticas; congresos nacionales, estatales y regionales; publicaciones especializadas, cursos y jornadas de capacitación; entre otras importantes acciones que fortalecen la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas.

Higinio Barrón Rodríguez, Presidente del Comité Ejecutivo Nacional de la Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas, agradeció a la UA de C por sumarse a la celebración de aniversario de la ANPM y por trabajar de la mano para beneficio de los docentes y a su vez impactar de manera positiva en la juventud y niñez del país.

Recordó que hace 50 años, Saltillo fue sede del primer Congreso Nacional de la Enseñanza de las Matemáticas, que se celebró con el fin de promover e impulsar la mejora del aprendizaje de la ciencia, así surge la ANPM que trabaja en la construcción de lazos entre profesores y expertos de las matemáticas.

Agregó, que desde la asociación se busca que los estudiantes desarrollen un pensamiento crítico matemático que les permita comprender el mundo en el que viven, elaborar explicaciones sobre los fenómenos naturales y sociales. Pensamiento que les permita tomar decisiones enfocadas al bien común y en su bienestar individual.

“En estos 50 años hemos desarrollado propuestas donde los estudiantes utilizan de manera flexible, conceptos, técnicas, métodos aprendidos en el aula como una base que le permite otras aplicaciones en diversas situaciones y contextos donde defienden sus ideas y aprenden a escuchar a los demás”, puntualizó.

Para reconocer el mérito académico de profesores pertenecientes a la ANPM, las autoridades hicieron entrega de las Medallas “M.C. Remigio Valdés Gámez”, importante impulsor y promotor de las matemáticas, así como Maestros “Emilio Luis Rivera” y “César Rincón Orta”.