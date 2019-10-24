Reconocen en Colombia a estudiantes de UAdeC

TORREÓN Coah.- José Emmanuel Silva Hernández y Rogelio Perales Puente, estudiantes de licenciatura y posgrado de la Facultad de Ingeniería Civil, Unidad Torreón de la Universidad Autónoma de Coahuila, participaron en el XV Congreso Latinoamericano de Estudiantes de Ingeniería Civil COLEIC 2019 que se celebró en la ciudad de Bogotá, Colombia.

El congreso se desarrolló del 13 al 18 de octubre y los organizadores del evento fueron la Pontificia Universidad Javeriana, la Universidad Nacional de Colombia y la Universidad de los Andes, así como ANEIC Colombia.

Ambos estudiantes representaron a la máxima casa de estudios y fueron reconocidos como actores fundamentales en el proceso de crecimiento y consolidación de los proyectos de “Vinculo Comunitario”, ya que han desarrollado y fomentado la participación de dicho evento.

El Vínculo Comunitario de ANEIC MX consiste en que los participantes que asisten sean voluntarios en comunidades dentro de polígonos vulnerables para realizar proyectos en pro de la sociedad, creando comunidades sostenibles y pro-activas a través de los ejes de acción como infraestructura, formación y productividad.

Tanto José Silva como Rogelio Perales formaron parte de la Honorable Asamblea Latinoamericana, la cual está integrada por representantes de cada uno de los países que forman parte de la Asociación Latinoamericana de Estudiantes de Ingeniería Civil ALEIC, donde se llegaron a acuerdos a favor de todos los estudiantes de esta profesión.

Además, la ANEIC México, llegó a convenios de colaboración con países como Brasil, Colombia, Perú, Chile y Ecuador para trabajar en proyectos en un futuro y así crear alianzas.

Durante el congreso se trataron temas importantes en cuestión del desarrollo profesional y personal de los estudiantes de Ingeniería Civil en Latinoamérica como el papel de la mujer latinoamericana en la Ingeniería Civil, la inclusión en la construcción, urbanismo, ejes de acción en temas de geotecnia, estructuras y vías terrestres.

El congreso contó con invitados de 13 países de América Latina, los cuales forman parte de la ALEIC, en la cual México es parte fundamental.