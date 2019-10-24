Reconocen labor de médicos en Saltillo

Saltillo, Coahuila.- En homenaje a su labor y con el propósito de reconocer la vocación de servicio, sensibilidad, disposición y entrega permanentes de los doctores que han transformado y salvado vidas, doctores del Hospital General de Saltillo (HGS) celebraron por el Día del Médico.

Roberto Bernal Gómez, Secretario de Salud en Coahuila, expresó que ser médico es un compromiso que enaltece. Una vocación que permite ser más humanos y comprometidos con el bienestar social.

“Quienes decidimos tomar este camino sabemos que nuestro trabajo incide directamente en nuestra comunidad. La esperanza que las familias de nuestros pacientes nos compromete a siempre ofrecer nuestras máximas capacidades”, pronunció Bernal Gómez.