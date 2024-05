Reducen horarios de clases

SALTILLO, COAH.- Al momento, alrededor de un 15 por ciento de las escuelas de nivel básico en Coahuila han optado por la reducción de horario, ello debido a las altas temperaturas registradas en las últimas semanas.

Así lo dio a conocer Emanuel de la Garza Fishburn, quien agregó que la intensa ola de calor que azota la región, derivó en el recorte de horario como respuesta al clima extremo que supera los 40 grados centígrados.

De acuerdo con Garza Fishburn, la mayor incidencia de esta medida se observa en regiones como la Norte, Centro, Desierto y Laguna, donde la ola de calor se ha sentido con mayor intensidad.

Fue en días anteriores cuando las autoridades educativas autorizaron a los directores de cada plantel a tomar decisiones pertinentes según las características y necesidades específicas de su comunidad escolar.

Para implementar el recorte de horario, los directivos, jefes de zona y supervisores realizan reuniones con los padres de familia para consensuar un horario reducido que sea adecuado para la comunidad educativa.

El funcionario estatal detalló que en el nivel preescolar, el horario se ha reducido en algunas escuelas, pasando de 9:00 a.m. a 12:00 p.m., a 8:30 a.m. a 11:00 a.m.

Garza destacó que se continúa con la misma directriz, otorgando a los directores de los planteles la responsabilidad de coordinarse con los padres de familia y los supervisores de zona para tomar las medidas necesarias, ya sea reducir los horarios, impartir clases en línea o suspender actividades al aire libre.

Actualmente, se está llevando a cabo un diagnóstico de las necesidades de cada escuela para hacer frente a la temporada de calor, con el objetivo de proteger a los estudiantes de golpes de calor y de los efectos dañinos de los rayos ultravioleta.