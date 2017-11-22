Reforestan Campus Arteaga

Arteaga, Coahuila. Con el objetivo de contribuir a la formación integral de los estudiantes y con sustento en el Eje 3 del Plan de Desarrollo Institucional UA de C, “Responsabilidad Social y Vinculación con el Entorno”, la Coordinación General de Extensión Universitaria de la Universidad Autónoma de Coahuila continúa con el programa de reforestación.

A través de los Comités Lobos al Rescate UNIRED y del programa Utopía Verde de la Coordinación General de Extensión Universitaria de la Universidad Autónoma de Coahuila, en el Campus Arteaga, realizaron acciones de mantenimiento y reforestación.

Las brigadas ecológicas realizaron mantenimiento y reforestación al Bosque Universitario del Campus.

Participaron estudiantes de las Facultades de Jurisprudencia, Mercadotecnia, Arquitectura, Ciencias de la Comunicación, de las Escuelas de Bachilleres Ateneo Fuente, “Dr. Mariano Narváez González” y del Instituto de Ciencias y Humanidades “Salvador González Lobo”. Con estas actividades implementadas en la máxima casa de estudios, se pretende preservar y cuidar el medio ambiente tanto de las comunidades de la localidad y del estado, como de las mismas instalaciones universitarias.

Asimismo, se busca acrecentar entre los universitarios su compromiso con el medio ambiente, y así lograr que las futuras generaciones de jóvenes se involucren de manera responsable en el cuidado y preservación de su entorno, para disfrutar de los recursos naturales que nos provee el planeta.