Refuerzan operativos contra la pirotecnia

ARTEAGA, COAHUILA.- El municipio de Arteaga mantiene estrictos operativos de vigilancia para prevenir la venta de pirotecnia durante las celebraciones navideñas, informó el director de Protección Civil, Leonel Martínez Mata.

Según el funcionario, por segundo año consecutivo se canceló el permiso para la instalación de la tradicional "Feria del Cuete", que operó por más de 15 años. "El año pasado esta administración tuvo a bien la prohibición por cabildo, con el respaldo del gobierno del estado", destacó Martínez Mata.

A pesar de estas medidas, el director reconoció que no es posible impedir la detonación de pirotecnia, por lo que exhortó a la población a actuar con precaución.

"Está prohibida la venta de pirotecnia, pero no contamos con la facultad legal para sancionar a las personas que realizan detonaciones. En coordinación con Protección Civil del estado y cuerpos de seguridad, hemos identificado puntos de venta ilegal, pero esto no significa que en el municipio no se escuchen detonaciones", explicó.

Finalmente, hizo un llamado a los habitantes de Arteaga a respetar la prohibición, recordando que el uso irresponsable de pirotecnia puede generar accidentes graves y daños materiales.