Regresa la Luz en Hércules

HÉRCULES, SIERRA MOJADA, COAHUILA.- Por gestiones del Gobernador Manolo Jiménez Salinas y del alcalde de Sierra Mojada, Elías Portillo, ante la Secretaría de Energía del Gobierno Federal, llegó un generador de luz y están por llegar otros dos a la comunidad de Hércules para reestablecer el servicio de energía en beneficio de 300 familias.

Elías Portillo Vázquez, alcalde de Sierra Mojada, agradeció al gobernador Manolo Jiménez Salinas por su gestión ante el Gobierno Federal para este apoyo, y que fue una respuesta inmediata.

"El lunes anduvimos por aquí repartiendo leche casa por casa y ya no había luz, por lo cual se le comentó al Gobernador, quien hizo la petición a la Secretaría de Energía para que nos suministraran el servicio".

Llegó un generador de Camargo, Chihuahua, y están por llegar dos de Monterrey, Nuevo León, según informó, se trata de transformadores de 300 Kilowatt.

Para dejar instalados estos generadores de energía ha sido necesaria la coordinación entre el Gobierno de México, Gobierno de Coahuila, Ayuntamiento de Sierra Mojada, Minera del Norte, unidad Hércules y Comisión Federal de Electricidad.

Los transformadores quedarán instalados de forma seccionada para poder dar abasto a toda la comunidad, detalló y también se gestionó que pudiera estar gente de Comisión Federal de Electricidad en Hércules para ayudar a reparar los generadores que se dañaron.

Señaló que al contar con estos tres generadores trabajando se solucionará la problemática de que no había luz, no había agua y no había Internet.

Portillo Vázquez agradeció al Mandatario estatal su pronta intervención y la rápida respuesta del gobierno federal para suministrar de energía a esta comunidad coahuilense y regresar así la tranquilidad de contar con otros servicios tan

necesarios como el agua y el internet.

A la par, personal de Mejora Coahuila visitó a las familias para llevar programas sociales del gobierno estatal y hoy fueron entregados cobertores, despensas y verduras a las familias.

"A veces batallamos un poco aquí con las verduras, con el transporte y nos dijeron también que nos enviarían despensas y hoy agradezco que nos llegaron estas cobijas de parte del Gobierno del Estado", precisó el Alcalde.

En esta entrega de víveres estuvo estuvo el Coordinador Regional Operativo de Mejora, Homero Hernández Múñoz; la señora Rosana Granados Frayre, Presidenta Honoraria del DIF de Sierra Mojada; Juana Rodríguez Hernández, Coordinadora Municipal del Programa Mejora en Hércules y Raúl Agüero Rodríguez, Director de Seguridad Pública de Sierra Mojada, además de personal de la Policía de Acción y Reacción que han estado apoyando en labores de seguridad y apoyo a las familias.