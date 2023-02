Renuncia Luis Fernando Salazar a precampaña de Guadiana

A tres días de que acaben el periodo de precampaña para la gobernatura de Coahuila, Luis Fernando Salazar renuncio a su puesto como coordinador de la campaña del aspirante morenista, Armando Guadiana Tijerina; se ira de vocero del Movimiento de Regeneración Nacional de Coahuila.

A través de sus redes sociales, Luis Fernando Salazar Fernández, dio a conocer la decisión de separarse de la campaña del senador con licencia, Armando Guadiana Tijerina y virtual candidato de Morena a la candidatura a la gobernatura de Coahuila.

"Una vez que termine la precampaña me paso a la vocería del partido Morena en Coahuila y a organizar los Comités de la de Defensa del Voto de la Cuarta Transformación con miras a la elección", informó el político quien fungió durante los últimos días como coordinador de la campaña de Armando Guadiana.

Tras el anuncio, Luis Fernando, señaló que él busca: "ser absolutamente y totalmente honesto", al momento que reconoció que no ha hablado personalmente con Armando Guadiana, sobre esta decisión: "No lo he hablado de frente con mi amigo el senador a quien estimo y que espero se convierta en el próximo gobernador".

"Lo voy a ayudar, estoy pidiendo el voto para él, estoy armando un equipo alterno que va a recorrer el estado en Coahuila y que ya está armándose", aseguró Luís Fernando Salazar.

Cabe señalar que pese a las diferencias de los proyectos y propuestas políticas entre Luis Fernando y el senador, Salazar Fernández, mostró gran institucionalidad con Morena y no solo apoyó a Armando Guadiana, sino que trabajó como su coordinador de su precampaña.