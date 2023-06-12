Renuncia Titular de la Comisión de Derechos Humanos en Coahuila

SALTILLO, COAH.- Hugo Morales Valdés, titular de la Comisión de Derechos Humanos en Coahuila, anunció este lunes su renuncia al cargo en su red social de Facebook, en la que también agregó la licencia entrará en efecto la próxima semana.

De igual manera, afirmó que no se trata de alguna oferta laboral que haya recibido y lo que sigue es que los legisladores locales del Congreso del Estado definan quién será la persona que ocupe el cargo que deja Morales Valdés.

El todavía titular de la CDHC destacó que se trata de una decisión personal y mientras se oficializa la renuncia y se nombre a su sucesor, en su lugar queda la Visitadora General Gabriela Noguez.

Cabe señalar que Hugo Morales Valdés ocupa la Presidencia de la Comisión de derechos Humanos en Coahuila desde el año 2019, luego de participar en la convocatoria para ocupar el puesto; es Doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca, en España, es Maestro en Derecho Penal Internacional y Criminología por la Universidad de Gales en Reino Unido y es Maestro en Derecho Corporativo por la Ibero Laguna y también Licenciado en Derecho por la Ibero Laguna.