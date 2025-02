Resalta Rector acciones y retos en la UAdeC

SALTILLO, COAHUILA.- Durante su primer informe de resultados, el Rector de la Universidad Autónoma de Coahuila (UA de C), Octavio Pimentel, se mostró satisfecho por los avances logrados y agradecido por el apoyo recibido de la comunidad universitaria. En su intervención, Pimentel expresó: "Venimos a dar cuentas y queremos mostrarles el estado que guarda la UA de C, y sobre todo, lo que viene", refiriéndose a los planes para continuar impulsando el crecimiento de la institución.

Pimentel reconoció que, a pesar de los logros alcanzados, siempre existen áreas de oportunidad, por lo que destacó la importancia de seguir perfeccionando los procesos. Para ello, subrayó que se han establecido bases sólidas para continuar avanzando en tres áreas fundamentales.

El primer eje del informe se centró en la colaboración y el impulso a la participación de las mujeres dentro de la universidad. El rector destacó que este es un compromiso para fomentar la equidad de género y potenciar la participación activa de las universitarias en todos los ámbitos de la institución.

El segundo tema central fue el compromiso de sanar las finanzas de la universidad, un aspecto que Pimentel calificó como "prioritario" para garantizar la estabilidad económica y el buen funcionamiento de la institución. "Es necesario sanear de una vez por todas las finanzas de la universidad", señaló el rector, enfatizando la importancia de mantener una administración transparente y eficiente.

Finalmente, el rector destacó el fortalecimiento de la calidad educativa como uno de los pilares fundamentales de su gestión. Pimentel informó que solo el 25 por ciento de los programas académicos de la UA de C están actualmente acreditados en términos de calidad. Sin embargo, se comprometió a que, en los próximos tres años, al menos el 80 por ciento de la matrícula estudiantil estará inscrita en programas académicos de alta calidad. "Lo más importante son los estudiantes, y debemos apostar siempre a una educación de excelencia", declaró.

Además de estos temas, el Rector señaló que ha recorrido diversos espacios de la universidad, escuchando las inquietudes de la comunidad universitaria y tomando nota de sus necesidades. En cuanto a las finanzas, aseguró que se han logrado avances significativos para garantizar un manejo responsable de los recursos.

En un anuncio destacado, Pimentel mencionó que la UA de C recibirá un **importante apoyo del gobierno federal**, el cual no se recibía desde 2016. Aunque aún no se ha hecho oficial, el rector adelantó que este recurso será destinado a mejorar la infraestructura y el equipamiento de la universidad, gracias a las auditorías realizadas recientemente.