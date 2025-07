Debate sobre violencia política de género: Diputada Luz Elena Morales Núñez

SALTILLO, COAH.- La Diputada Luz Elena Morales Núñez, Presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado de Coahuila, expresó su preocupación por la reciente resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que ordenó a una ciudadana emitir una disculpa pública durante 30 días consecutivos por comentarios dirigidos a la diputada federal por Sonora, Diana Karina Barreras, integrante del Partido del Trabajo.

La sanción, que también incluye el uso obligatorio de la expresión "dato protegido" para referirse a la legisladora, fue resultado de una denuncia por violencia política en razón de género; sin embargo, Morales Núñez considera que este tipo de medidas podría abrir la puerta a una limitación del derecho a la libertad de expresión, especialmente cuando se trata de críticas hacia funcionarios públicos.

"Esto me recuerda el caso del Gerardo Fernández Noroña, quien también exigió una disculpa pública en el Senado por parte de un ciudadano que emitió una opinión, tal vez de mal gusto, pero que al final derivó en una sanción", señaló.

La legisladora coahuilense subrayó que, si bien rechaza cualquier tipo de comentario misógino o con sesgo de género, no está de acuerdo con recurrir a la censura como medida correctiva.

"Como políticos debemos valorar la libertad de expresión, incluso cuando se nos critique. Las críticas a nuestro trabajo son parte de la vida pública, y debemos tener la madurez para enfrentarlas sin reprimir la voz ciudadana", afirmó.

Morales alertó que estos dos casos, el de Noroña y el de Diana Karina Barreras, sientan un precedente preocupante que podría utilizarse para justificar sanciones contra ciudadanos que expresen opiniones críticas hacia funcionarios de Morena.

"Es contradictorio que hablen de libertad y respeto, pero no toleren la crítica. Refleja una piel muy delgada ante el escrutinio público", añadió.

Finalmente, la diputada hizo un llamado a generar una nueva cultura política que combata la violencia y los discursos de odio desde la prevención y la educación, no desde la represión.

"No deben permitirse las agresiones con sesgos de género o ataques personales, pero eso no puede convertirse en excusa para coartar las libertades. Debemos fortalecer la democracia, no restringirla", concluyó.