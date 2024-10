Restan tres asociaciones para ser partidos políticos.

SALTILLO, COAH.- El Consejero Presidente del Instituto Electoral en Coahuila, Rodrigo Paredes Lozano, señaló que con respecto al Informe de Actividades relacionado con el Proceso de Constitución de Partidos Políticos Locales, se recordó que el pasado 27 de junio de 2024 se redujo el número de asociaciones interesadas a cinco.

Ellos son Coahuila Nuevas Ideas, A. C.; México Avante Coahuila, A. C.; Movimiento Laborista Coahuila, A. C.; Joven Partido de la Gente, A. C.; y En Unión Vamos Todos por un Coahuila Próspero, A. C.

Respecto al proceso de afiliación mediante la aplicación móvil, se precisó que a la fecha del informe continúan siendo solo tres de ellas las que presentaron los formatos de registros de auxiliares en la captación de personas afiliadas.

Al 25 de septiembre, los resultados son los siguientes:Coahuila Nuevas Ideas, A. C.: 1081 registros afiliados; México Avante Coahuila, A. C.: 80 registros afiliados y en Unión Vamos Todos por un Coahuila Próspero, A. C.: 54 registros afiliados.

Además, se presentó el Análisis Cualitativo y Cuantitativo del Sistema Candidatas y Candidatos Conóceles; el Informe sobre las peticiones y diligencias practicadas en ejercicio de la función de la Oficialía Electoral; y el Informe mensual de actividades y seguimiento a la coordinación y vinculación con el Instituto Nacional Electoral.

En asuntos generales, se extendió una felicitación a las personas participantes y ganadoras de la etapa estatal del Concurso Nacional de Oratoria 2024 "Dr. Belisario Domínguez Palencia. Libres por la palabra libre"; y se informó sobre el "2do Encuentro con OPLES en Informática Electoral", que tendrá lugar el 2 y 3 de octubre en el IEC, en el que se realizarán cinco mesas de análisis, cuatro conferencias y un ejercicio de demostración de urna electrónica.