Rinde Carolina Viggiano Informe de Resultados

Satillo, Coah.- Un nuevo modelo de asistencia social para Coahuila basado en la protección y la garantía de los derechos de las personas es el que se conformó durante estos seis años, aseguró hoy la presidenta honoraria del Consejo Consultivo del DIF Coahuila, Alma Carolina Viggiano Austria al rendir el Informe de Resultados 2017.

En la ceremonia oficial, realizada en la casa del adolescente “La Madriguera”, un espacio de atención integral para los jóvenes inaugurado esta misma tarde, Viggiano Austria agradeció el apoyo personal e institucional del gobernador Rubén Moreira Valdez, por su respaldo para atender los grupos de la sociedad que más lo requieren.

“Estoy segura que la historia reconocerá a Rubén Moreira Valdez como un gobernador visionario, responsable y comprometido con el bienestar de los coahuilenses. Con conocimiento de causa, puedo decirles que su dedicación a los asuntos derivados de su responsabilidad siempre han estado por encima de cualquier compromiso personal e incluso de su salud”, apuntó.

Se refirió a la amplia visión del Mandatario Estatal sobre los derechos humanos, misma que permitió llevar al DIF Coahuila a asumir el reto de cambiar el modelo asistencialista por uno de protección y garantía de derechos.

Esto, dijo, originó una nueva política de Estado a favor de las niñas y los niños, las personas con discapacidad y los adultos mayores, con la premisa de que los grupos vulnerables conquistarán mayores espacios de libertad y dignidad en lugar de una dependencia asistencial.

“Todo ha valido la pena si logramos transformar la vida de muchas personas y sus familias.

Al final de cuentas, solo eso justifica nuestro actuar institucional, porque más que números o estadísticas, cada persona representa una historia que había qué escuchar para entender y apoyar”, dijo.

En su informe, Viggiano Austria expuso los principales logros obtenidos no solo en el 2017 sino a lo largo del sexenio entre los que destacan el fortalecimiento institucional del DIF Coahuila a través de las reformas y la creación de nuevas leyes en materia de Asistencia Social.

En cuanto a transparencia, destacó que hoy en día, el DIF Coahuila, ha sido ubicado como uno de los organismos con mejor desempeño en México al cumplir con más del 97% de los indicadores correspondientes.

La Presidenta del Consejo Consultivo del DIF Coahuila detalló que con la creación de la Procuraduría de Niñas, Niños y la Familia (Pronnif) se han beneficiado más de 225 mil personas; mientras que 40 mil infantes y adolescentes se atendieron por la Policía

Especializada y cerca de 15 mil casos se solucionaron a través del equipo de mediadores certificados de esa institución.

Informó que en estos seis años se han concretado 700 adopciones de niños adolescentes que hoy día cuentan con los cuidados y el cariño de una familia mientras que en atención a niños migrantes, repatriados no acompañados se han inaugurado dos albergues transitorios “Camino a Casa” en Acuña y Piedras Negras, beneficiando a 5 mil menores.