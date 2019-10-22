Rinde informe Carlos Centeno

TORREÓN Coah.- Tras seis años trabajo a cargo de la dirección de la Facultad de Derecho Unidad Torreón de la Universidad Autónoma de Coahuila, el director saliente, Carlos Alberto Centeno Aranda rindió el tercer informe de su segundo periodo y pasó la batuta a la directora electa, Adriana Centeno Aranda, quien tomó protesta como titular del plantel educativo.

El rector de la máxima casa de estudios, Salvador Hernández Vélez, resaltó los logros más importantes durante la gestión del ex director Carlos Centeno, como la construcción y habilitación de Sala de Juicios Orales y el Centro de Investigación Jurídica.

Además, de las nuevas aulas de posgrado, un gimnasio, la galería de exdirectores, la instalación de una techumbre en la cancha de usos múltiples, la remodelación de la biblioteca, del centro de cómputo y de la entrada principal y la renovación de toda la instalación eléctrica, entre otros.

También destacó la reforma completa de la Licenciatura en Derecho cuya calidad educativa ha sido reconocida a nivel nacional con el Distintivo Vanguardia, que otorgan en conjunto la ANUIES y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, además de obtener el Nivel 1 en su última evaluación por los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior.

Recalcó que la transformación de la Facultad de Derecho es una realidad y convocó a la nueva directora, Adriana Centeno Aranda a continuar trabajando como la administración saliente y seguir impulsando la consolidación académica.

“Adriana estoy seguro que tu gestión comienza con una base sólida por el trabajo realizado en la administración saliente, también con muchas expectativas por parte de quienes conforman esta Facultad de Derecho para continuar impulsando proyectos innovadores en beneficio de estudiantes y docentes, el triunfo logrado refleja la situación inmejorable en la que comienza tu gestión, ya que cuentas con el apoyo de los docentes y estudiantes de la Facultad, lo cual es un importante motor que puedes aprovechar”, dijo.

Durante su informe, el ex director Carlos Centeno, expresó que se crearon cinco aulas nuevas, la Facultad participó en una serie de congresos que se llevaron a cabo dentro y fuera de la ciudad, además de acudir a diversos eventos académicos nacionales e internacionales, esto con el objetivo de intercambiar conocimientos.