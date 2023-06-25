Robó $100 mil a empresario

SALTILLO, COAH.- Con solamente 17 años, Marco Antonio “N” es el presunto homicida de comerciante Gilberto Delgadillo Lomas, de 57 años, quien murió al ser atacado con un arma blanca en la cabeza el pasado 19 de junio en el establecimiento “Camarón de Mazatlán”; la Fiscalía General del Estado busca a su cómplice de edad similar y el móvil fue robo.

Como se recordará, los hechos ocurrieron la mañana de la mencionada fecha, cuando Gilberto fue encontrado sin vida por su esposa en el interior del local ubicado en la Calle Ramón Corona, en la Zona Centro de la Capital del Estado, el quincuagenario tenía una herida hecha con una hoja de cuchillo, incrustada en la parte izquierda superior del cráneo.

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal realizaron las investigaciones apoyados en las cámaras de video vigilancia de los negocios contiguos y fue así como pudieron identificar al homicida; trascendió que el joven había sido empleado de Gilberto y ese lunes por la mañana, acudió acompañado de otro sujeto para robar en la marisquería, donde después de quitarle la vida, sustrajeron 100 mil pesos.

Marco Antonio ingresó al local donde había trabajado semanas atrás y al ser descubierto por el occiso cuando llegó al negocio para comenzar a trabajar, comenzó un forcejeo entre los tres, hasta que el presunto homicida sacó el arma blanca para herirlo en la cabeza, luego ambos jóvenes huyeron del lugar, pero lograron ser identificados por las cámaras de seguridad.

Los agentes lograron detener a Marco Antonio “N” en una vivienda ubicada en la calle Albaricoque, en la colonia Saltillo 2000, para luego trasladarlo al Centro Tutelar de Menores, en Saltillo para poder iniciar el proceso legal en su contra.