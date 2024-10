Salió Tony de ´piel sensible´; pide castigar críticas en redes sociales

SALTILLO, COAH.- El Diputado del Partido del Trabajo, Antonio Flores Guerra, afirmó que tanto él como su familia son víctima de acoso cibernético, por lo que presentó en el Congreso del Estado una Iniciativa para reformar el Código Penal para tipificar como delito a la violencia mediática y de esta manera, aplicar multas y medidas que van desde los 108 mil hasta 217 mil pesos, además de penas de 6 a 3 años de prisión a quienes la ejerzan.

"Se meten con mi familia y eso no se vale, no es justo, es por eso que hice esta propuesta del tema digital, pues abusan con perfiles y paginas falsas y creo que no se vale; la gente hace perfiles falsos y atacan por la espalda, por eso queremos que sea un delito que alcance cárcel"; afirmó el Legislador.

Lo anterior se da en el contexto de las críticas que ha recibido tras ser captado manejando un Lamborghini por las calles de Múzquiz, lo que ha desatado una gran polémica nacional, así como los contratos que tienen los Flores Guerra con la Comisión Federal de Electricidad.

En este tema, la Presidenta Claudia Sheinbaum también dio su opinión este miércoles al señalar que no le parece bien que un legislador deba tener contratos con el gobierno.

En cuanto a la Iniciativa de Ley, Antonio Flores dio la lectura en el Congreso del Estado, así como sus argumentos personales en los que destaca las presuntas agresiones digitales hacia él y su familia, por lo que exige cárcel a los responsables; cabe señalar que la propuesta se pasó a revisión de comisiones.

Flores Guerra propone también sancionar conductas que van desde el hackeo y el espionaje hasta la difusión de imágenes sin consentimiento y el acoso en redes sociales.

El proyecto de reforma establece penas de tres a seis años de prisión y multas de entre mil y dos mil unidades de medida y actualización (UMA) para quienes incurran en estas prácticas.