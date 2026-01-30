Contactanos
En Saltillo Abarrotan Feria del Empleo

Aproximadamente 2,500 personas fueron afectadas por los despidos en GM, y los empresarios locales buscan apoyarlos.

Por Hilda Sevilla - 30 enero, 2026 - 10:12 a.m.
      Saltillo, Coah. - En estos momentos se lleva a cabo la primera Feria del Empleo en la Región Sureste, misma que luce abarrotada desde poco después de las ocho de la mañana.

      Dicho evento se realiza en las instalaciones de CANACINTRA, en Saltillo y participan empresas que ofrecen principalmente vacantes relacionadas con manufactura.

      Oportunidades laborales en la Feria del Empleo

      Cabe señalar que luego de los despidos masivos que se han registrado tras la disminución de producción en la empresa GM en Ramos Arizpe, lo cual ha afectado a alrededor de 2 mil 500 personas que fueron reajustadas, empresarios de la localidad han afirmado que hicieron un frente común para apoyarlos y darles prioridad en las vacantes.

