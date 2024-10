Se enfrentan en Tribuna Tony Flores y Alfredo Paredes.

SALTILLO, COAH.- Durante la sesión que se llevó a cabo este martes en el Congreso del Estado, los Diputados Antonio Flores, del Partido del Trabajo y Alfredo Paredes, del Partido Acción Nacional sostuvieron un altercado en la tribuna en la intervención del muzquense.

Lo anterior ocurrió durante la intervención de Tony Flores sobre la Iniciativa para reformar, adicionar y derogar diversos artículos de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Luego de su exposición, el petista expresó que quería hacer una denuncia pública debido a que una persona, de la cual no mencionó su nombre, lo había señalado de tener nexos y relación con integrantes del crimen organizado.

El Legislador del Partido del Trabajo dijo: "Utilizo la tribuna para hacer una denuncia pública de ataques y difamaciones hacia mi persona; el jueves después de mi participación en la Tribuna dije algo que no le gusto a alguien y al día siguiente fue objeto de calumnias, difamaciones e insultos".

En contestación, Alfredo Paredes le solicitó que se apegara al punto del Orden del Día; sin embargo, Flores insistió: "Quiero agregar, como Diputado de oposición del Partido del Trabajo y de la Fracción del Movimiento Coahuilense, que estoy agradecido con el pueblo, gracias a ellos soy Diputado y quiero decirles que estoy aquí para trabajar en coordinación con mis demás compañeros, pero no estoy aquí para servirle a ningún grupo político, ya que mi único pueblo es el jefe y son los que merecen toda mi lealtad, como sé que de ellos la recibo".

Para este momento, ambos Diputados comenzaron a alzar la voz, uno para seguir hablando y Paredes tratando de callar a Flores, quien agregó: "Es obvio que no les gusta mi postura y les incomoda, quizá con algunos otros personajes pudieran llegar a acuerdos y tratos en lo oscurito, pero conmigo no, no estoy aquí por dinero".

Por su parte, Alfredo Paredes continuó exigiéndole que se apegara a la Iniciativa, pero Tony Flores no lo escuchaba, pues seguía negando los presuntos nexos con el CO del que lo acusaron: "Tengo más de 20 años dedicándome a la minería, ganadería, construcción, transporte y al ramo gasolinero, como para venderme por unos cuantos pesos y el sueldo que gano como Diputado está destinado a ayudar en gestiones de diferentes municipios".

En respuesta, Paredes reiteró que las quejas que tuviera Antonio Flores las interpusiera ante las instancias o dependencias correspondientes y pidió respeto al Presidente de la mesa, a la tribuna y a todos los legisladores.

Los ánimos comenzaron a subir más, hasta que finalmente Antonio Flores concluyó su intervención y regresó a su Curul.