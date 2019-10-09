Se graduan alumnos de Facultad de Sistemas

Saltillo Coah.- En el Paraninfo del Ateneo Fuente se llevó a cabo la graduación de los alumnos de las seis carreras que oferta la Facultad de Sistemas de la Universidad Autónoma de Coahuila.

En el evento estuvo presente y en representación del rector, Salvador Hernández Vélez, el director de Asuntos Académicos, Octavio Pimentel Martínez, el coordinador de la Unidad Saltillo, Julio Saucedo Zul y el director de la Facultad de Sistemas, Jesús Rabindranath Galván Gil.

Los alumnos se graduaron de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, Ingeniería Industrial y de Sistemas, Ingeniería en Electrónica, Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicaciones, Licenciatura en Sistemas Computacionales y la primera generación de Ingeniería Automotriz.

En su mensaje, el director de Asuntos Académicos, Octavio Pimentel, agradeció a los padres de los jóvenes y a la planta docente por ayudar a transformar vidas.

En su mensaje, el director de Asuntos Académicos, Octavio Pimentel, agradeció a los padres de los jóvenes y a la planta docente por ayudar a transformar vidas y ser siempre un soporte para los jóvenes.

Además, aconsejó a los estudiantes a no perder el entusiasmo, ya que México necesita a personas con energía, pasión y que sean capaces de emprender para contribuir con la sociedad.

Por su parte, el director de la Facultad, Jesús Rabindranath Galván, expresó que el logro de los jóvenes de haber culminado sus estudios es un esfuerzo compartido entre padres y docentes, ya que ambos son base en el crecimiento de los estudiantes.

Señaló que los jóvenes han crecido de manera profesional y personal y los invitó a agradecer a sus padres por todo el esfuerzo que hicieron durante la carrera y exhortó a tener una buena actitud ante los retos que se les presenten en el futuro.

Mientras que la representante de la planta docente, la maestra Margarita García, les dijo a los jóvenes que deben de sentirse orgullosos de lograr esta meta y agradeció a las familias por haber confiado a sus hijos a la UAdeC.

Unos más en Licenciatura en Sistemas Computacionales y la primera generación de Ingeniería Automotriz.

Como invitado especial estuvo presente, el director general de Davisa, Carlos Gutiérrez Aguilar, quien también dio un mensaje a los graduados y les solicitó sean jóvenes comprometidos con México y siempre se dirijan por el camino recto.

Como representante de la generación ofreció unas palabras el alumno, Fausto Castillo Escobedo de la carrera de Ingeniería Industrial y de Sistemas, en su intervención exhortó a sus compañeros a no quitar el dedo del renglón ante su progreso personal y a jamás darse por vencidos ante las adversidades que pudieran presentárseles.

Durante la ceremonia se entregó un reconocimiento al alumno, Cuauhtémoc Martínez Requena de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, por obtener el promedio más destacado de las seis carreras.