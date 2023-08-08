Se manifiestan en Congreso del Estado

SALTILLO, COAH.- Eduardo Pacheco Ortiz, abogado y vocero de la Alianza Evangélica Ministerial de Saltillo, celebró que los Diputados locales enviaran la petición al Gobierno Federal para que se detenga la distribución de los libros de texto gratuitos en escuelas de nivel básico en Coahuila, principalmente por el contenido de aprendizaje sexual que deriva en la ideología de género.

La Agrupación “Cristo Vive”, así como Francisco Mancillas González, Presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia en Coahuila y diversas familias acudieron a la sesión semanal de los legisladores para mostrar su rechazo al material bibliográfico, por lo que en el exterior del Congreso del Estado realizaron una pequeña manifestación pacífica.

Pacheco Ortiz indicó que los libros promueven una ideología con conjunto de ideas no científicas, además de que el fomento a la diversidad sexual va en contra de la naturaleza del ser humanos: “La Biblia lo dice, desde el principio el hombre es hombre y la mujer con su género, es uno de los puntos en los que estamos en contra y pedimos que se enseñe lo que se debe, es decir, geografía, civismo, química, física, español y matemáticas”.

De igual manera, destacó que la Alianza Evangélica Ministerial de Saltillo está en contra de que los menores de seis años participen en actividades de identidad sexual por medio de catálogo de forma de vida sexual para experimente y elija con cuál género se sienta mejor: “Ese es un tema que cada persona resolverá cuando tenga la madurez suficiente y la mayoría de edad”

Finalmente, Eduardo Pacheco Ortíz reiteró que la agrupación desaprueba los contenidos de los libros de texto pues consideran que atenta contra la familia tradicional que está conformada por un hombre una mujer e hijos.