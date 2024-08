Se manifiestan para pedir regularización de predios.

SALTILLO, COAH.- Con la petición de regularizar terrenos que han permanecido sin títulos de propiedad durante décadas, José Luis López Cepeda, líder de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) en Coahuila, se reunió con Ángel Mahatma Sánchez Guajardo, Secretario de la Vivienda y Ordenamiento Territorial.

La reunión tuvo lugar en las instalaciones de la Secretaría, ubicada en el edificio Torre Saltillo, tras una manifestación pacífica protagonizada por miembros de la UNTA.

José Luis López, quien encabezó la movilización, destacó la importancia de estas reuniones, las cuales han sido coordinadas con las autoridades para resolver problemas que han afectado a numerosas familias en diferentes municipios del estado.

Según el dirigente, muchos de estos predios han sido pagados durante 10, 15 e incluso 20 años, pero hasta ahora no cuentan con títulos de propiedad que acrediten a los compradores como legítimos dueños.

El problema radica en que, en varias ocasiones, personas sin escrúpulos han vendido terrenos que no les pertenecen, aprovechándose de la desesperación y falta de información de los compradores. López Cepeda subrayó que estos predios no han sido vendidos ni avalados por la UNTA, dejando claro que la organización no está involucrada en esas transacciones fraudulentas.

Acompañado por alrededor de 100 personas, José Luis López ingresó a la reunión con el objetivo de buscar soluciones concretas para las familias afectadas en diversas colonias de Saltillo, así como en la comunidad de Derramadero.

El dirigente señaló que la falta de regularización ha provocado que algunos compradores hayan tenido que pagar hasta tres veces por el mismo terreno, debido a las irregularidades en las compraventas.

Durante la reunión, se discutieron mecanismos y estrategias para acelerar el proceso de regularización y evitar que más personas caigan en situaciones similares. López Cepeda recalcó la importancia de que las familias tomen precauciones al adquirir un predio y busquen siempre la orientación adecuada para evitar caer en fraudes.