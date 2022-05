"Se puede fumar en el Palacio": Afirma diputada

SALTILLO, COAH.- De acuerdo a la Diputada Local de Morena en Coahuila, Lizbeth Ogazón Nava, sí está permitido fumar en Palacio Nacional, siempre y cuando no haya un grupo mayor de personas que puedan resultar afectadas por el humo del cigarro; lo anterior lo expresó en referencia del video que circula en redes sociales donde se presume que el hijo menor del presidente Andrés Manuel López Obrador, Jesús Ernesto López Gutiérrez se encuentra fumando en las oficinas del Palacio Nacional.

En las imágenes se puede observar a López Gutiérrez sentado en una silla frente a un escritorio, con una playera negra y una chamarra azul, mientras suelta el humo de lo que aparentemente puede ser un cigarro.

Ante ello, la legisladora de Morena expresó: "El derecho de fumar es de cada quien independientemente del recinto, él puede fumar ahí porque ni modo que el humo le haga daño a las columnas de la oficina".

De igual manera, la Diputada aseguró: "La familia vive en un cuarto pequeño dentro de Palacio Nacional, y Ernesto es un joven que está en edad de descubrir lo que le gusta, además fumar está regulado y si sus padres se lo permiten, insisto, no hay ningún problema".

Lizbeth Ogazón añadió: "Si él estaba fumando y no hay nadie a su alrededor que se pueda convertir en fumador pasivo, no pasa nada que lo haga en el recinto; la regulación de no hacerlo en espacios cerrados es para no perjudicar a terceras personas, pero si no hay nadie a quién puede dañar está bien, porque fumar es un derecho muy personal".