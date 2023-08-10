Se quita la vida enfermera del IMSS

SALTILLO, COAH.- Una joven de 26 años identificada como Alondra Guadalupe, enfermera del Instituto Mexicano del Seguro Social en Saltillo, se quitó la vida al suministrarse medicamento y posteriormente colgarse en su departamento.









Alondra vestía todavía su uniforme con los logotipos del IMSS cuando su pareja Jaime Eduardo y su papá, Gabriel, la encontraron sin vida en su domicilio ubicado en la colonia Australia, al sur de la capital de Coahuila.









Trascendió que la joven había discutido con Jaime Eduardo la madrugada del miércoles y le advirtió que se quitaría la vida si la dejaba, luego el hombre salió de la casa y al volver, la puerta estaba cerrada con seguro, por lo que pidió ayuda a su suegro para poder ingresar; una vez dentro, encontraron a Alondra colgada de la ventana de una de las habitaciones, al igual que una jeringa que utilizó para administrarse dos dosis de buprenorfina.









Al llegar los paramédicos de la Cruz Roja y elementos de la Agencia de Investigación Criminal, Jaime Eduardo declaró que en repetidas ocasiones la enfermera le había advertido que atentaría contra su vida, hasta que finalmente se suicidó tras una discusión.









Alondra Guadalupe escribió en la soga que utilizó para colgarse “perdón”, además de otra oración para su pareja Jaime Eduardo.