Se quita la vida tras discusión

SALTILLO, COAH.- Las cifras de suicidio continúan incrementándose en la región Sureste, pues en las últimas semanas se han registrado incluso hasta dos eventos por día de esta naturaleza.

Y fue la madrugada del domingo cuando un hombre de 51 años identificado como Mario “N”, se encontraba en su domicilio ubicado en la Colonia Guayulera, en Saltillo y decidió quitarse la vida.

Trascendió que el occiso había estado ingiriendo bebidas embriagantes durante la tarde del sábado y por la noche sostuvo una discusión con su esposa; pasada la medianoche, Mario se encerró en el baño de la vivienda y al pasar el tiempo y no salir, la mujer entró al cuarto y lo encontró colgado de la ventana y sin signos vitales.

De inmediato se dio aviso al 911 para que llegaran los paramédicos de la cruz Roja, mismos que solamente confirmaron la muerte del quincuagenario alrededor de las dos de la mañana.