Se recupera Daniel del Taxi para Perros

SALTILLO, COAHUILA.- El reconocido taxista local "Taxi para perros" operado por Daniel Martínez, fue chocado en un accidente automovilístico el pasado 4 de octubre, dejando al joven sin posibilidad de realizar su trabajo y con altas probabilidades de perder la pierna izquierda, afortunadamente el joven pudo sobrevivir ponerse y salir adelante de las múltiples cirugías.

Se pagaron más de 160 mil solamente en los procedimientos iniciales, sin contar la atención médica post operatoria o medicamentos y ahora a más de 3 meses de aquel suceso, los responsables continúan sin liquidar los préstamos que el joven tuvo que solicitar para poder pagar su atención médica.

Daniel en entrevista exclusiva para Periódico la Voz, realizó una invitación a la ciudadanía para unirse y apoyar su causa, señaló que el no pedía dinero, sino que quería apoyo a su causa, dijo "yo lo que quiero es que me hagan ruido me escuchen y que esta persona ya me pague para poder seguir trabajando, hasta ahorita yo no he sabido nada de él"

Además el joven resaltó que el principalmente lo que busca es volver a su actividad laboral, ya que a través de la misma ayudaba a perros callejeros a tener una mujer calidad de vida, además de los traslados que realizaba en su taxi. Comentó que recientemente empezó a dar algunos pasos como parte de su tratamiento, pero aún está en cama.

Me la he estado viendo complicada, todo el tiempo que estuve en cama, no estuve generando dinero, estoy bien endeudado para que me pudieran operar de emergencia, era operaré ya o perder mi pierda...Voy a regresar al servicio porque a mí me gusta mucho los perritos" comentó.

Respecto a su situación actual, ha buscado salir adelante a través de la elaboración de banquetes y servicios para eventos, por lo que busca el apoyo de la comunidad para salir de esta difícil situación.