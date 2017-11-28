Se reúne Víctor Zamora con Consejo Ciudadano

Saltillo, Coah.- A fin de exponer las acciones realizadas por la administración del gobernador Rubén Moreira Valdez para recuperar y mantener la paz y la seguridad en el Estado, el Secretario de Gobierno Víctor Zamora Rodríguez, sostuvo una reunión informativa con el Consejo Ciudadano de la región Sureste.

El titular de la Segob, presentó un panorama de los avances y logros en seguridad y que hoy colocan a la entidad como referente nacional en este tema, destacando la coordinación que las fuerzas policiales municipal, estatal y federal han llevado a cabo mediante diferentes estrategias, cuyos resultados se reflejan en la baja de incidencia delictiva.

Refirió que se tuvieron que llevar a cabo una serie de acciones que ratifican el trabajo de la administración, dentro de las que destacan la gran cantidad de droga y objetos del delito arrebatados al crimen organizado, además de más de 6 mil delincuentes detenidos o abatidos durante los seis años de gobierno.

Los empresarios que conforman el Consejo Ciudadano de la región Sureste, reconocieron la infraestructura militar y policial construida durante el sexenio y que demuestra el trabajo firme y coordinado por la seguridad de las familias coahuilenses.

Zamora Rodríguez presentó el plan de seguridad que se llevará a cabo durante el período de transición de gobierno, que abarca del 15 de noviembre al 15 de diciembre y que dará certeza a la ciudadanía de mantener la paz en todo el Estado.

Reconoció en el sector empresarial, a un sector atento y dispuesto a participar para mejorar las condiciones de desarrollo de la ciudad y la región.