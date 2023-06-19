Se suicidan 2 por amor

SALTILLO, COAH.- Un hombre de 68 años se quitó la vida la mañana de este lunes en su domicilio ubicado en la Calle Centenario, en Saltillo, sus familiares lo identificaron como José Marcos González y presumen que tras haber quedado viuda hace un año, lo depresión lo orilló al tomar la fatal decisión pues había manifestado sentirse solo.

Momento antes de quitarse la vida, José hizo una llamada a una mujer para decirle lo que estaba a punto de hacer y fue ella quien dio aviso a los hijos del occiso, quienes llegaron de inmediato al domicilio y encontraron a su padre colgado en una de las habitaciones de la vivienda.

Trascendió que Juan había comentado en varias ocasiones que extrañaba a su esposa difunta y se sentía solo, por lo que consideran que fue el motivo para que se suicidara.

Por otra parte, el pasado domingo se registró otro suicidio en la Colonia Jardines Coloniales en la Capital del Estado de un joven de 23 años, Miguel Ángel, mismo que se encontraba separado de su pareja y también había señalado sentirse en depresión por los problemas sentimentales que enfrentaba.

Fue su hermano Brayan quien lo halló colgado en la vivienda y a pesar de que todavía tenía signos vitales y lo trasladaron al hospital Muguerza, en donde finalmente murió.